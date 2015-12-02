Katar ile Türkiye arasındaki doğalgaz anlaşmasında kritik madde!

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında imzalanan mutabakat zaptı, daha önce dönemlik anlaşmalarla bu ülkeden yapılan LNG ithalatına uzun vadeli bir perspektif kazandıracak.



Taraflar bu çerçevede asıl anlaşmanın altyapısını oluşturmak için hazırlığa başladı. Katar'dan LNG ithalatının miktar ve vadesinin de yer alacağı asıl anlaşmanın en kısa sürede imzalanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ve Türkiye arasında vizelerin kaldırıldığını bildirerek, "Rahatlıkla Türk vatandaşları, Katar vatandaşları ülkelerimiz arasında gidip gelebilecekler. Bu adeta son saniye adımı diyebiliriz. Bundan dolayı değerli kardeşim Şeyh Tamim'e çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da konakladığı otele gelişinde ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komitesi'nin birinci toplantısına başkanlık ettiklerini ve 15 anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin ikinci toplantısının 2016 yılında Türkiye'de yapılacağını ifade eden Erdoğan, yıl boyunca da ilgili bakanların konularına giren meselelerde çalışmalarını en ideal şekilde sürdüreceğini kaydetti. Erdoğan, yıl boyu süren çalışmaların sonunda Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri olarak da liderlerin bir araya gelerek çalışmalara netice koyacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün imzalanan anlaşmaların hepsinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bunların içerisinde adeta 16'ncı diyebileceğimiz adım attık ki, o da vizelerin kaldırılması olayıydı. Bundan böyle Katar ve Türkiye arasında vizeler de kaldırılmış oldu. Rahatlıkla Türk vatandaşları, Katar vatandaşları ülkelerimiz arasında gidip gelebilecekler. Bu adeta son saniye adımı diyebiliriz. Bundan dolayı değerli kardeşim Şeyh Tamim'e çok çok teşekkür ediyorum. Bir anda, gayet pratik şekilde talimatları ilgili birimlerimize verdik, karşılıklı notaları göndermek suretiyle bu adımı atmış oldu" diye konuştu.

BOTAŞ ve Katar milli petrol şirketi arasında anlaşma

Erdoğan, bir gazetecinin anlaşmalar arasında "BOTAŞ ve Katar milli petrol şirketi arasında doğal gaza ilişkin bir anlaşma" olduğunu anımsatması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuyla ilgili aslında Katar petrolünün geçmişten bu yana Türkiye'de LNG yatırımına girme teşebbüsü vardı. Şu anda Türkiye'de malum gelişmeler sebebiyle LNG noktasında nasıl bir adım atabiliriz, Türkiye'de bir yatırıma LNG depolama noktasında girebilir miyiz, bunun arayışı içerisindeydiler. Biz de buna olumlu baktığımızı söyledik. Türkiye'de özel sektörün gerekse devletin LNG depolama tesisleri var, burada belki hükümetten hükümete veyahut farklı bir şekilde yatırım adımı atılmış olacak."

Katar Türkiye'de LNG terminali kurmayı değerlendiriyor

BOTAŞ ile Katar milli petrol şirketinin (Katar Petrol) imzaladığı, Türkiye'nin bu ülkeden uzun vadeli ve düzenli sıvılaştırılmış doğalgaz ı (LNG) sağlamasını garantileyecek ön mutabakat zaptı çerçevesinde Katar, Türkiye'de LNG terminali kurmayı da değerlendirecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında imzalanan mutabakat zaptı, daha önce dönemlik anlaşmalarla bu ülkeden yapılan LNG ithalatına uzun vadeli bir perspektif kazandıracak.

Taraflar bu çerçevede asıl anlaşmanın alt yapısını oluşturmak için hazırlığa başladı. Katar'ın Türkiye'de LNG terminali kurması opsiyonunu da içermeyi öngören ve ithalatın miktar ile vadesinin yer alacağı asıl anlaşmanın en kısa sürede imzalanacağı belirtildi.





Katar en büyük LNG satıcısı

Dünyanın en büyük LNG ihracatı yapan ülkesi olan Katar, geçen yıl dünyadaki toplam LNG arzının yaklaşık üçte birini tek başına karşıladı.

Uluslararası Gaz Birliğinin (IGU) eylül ayında yayınladığı yıllık raporuna göre, 2014'te Katar, 76,8 milyon ton LNG ihracı ile dokuz yıl üst üste en fazla LNG ihracatı yapan ülke oldu. Geçen yıl küresel LNG arzı yaklaşık 241 milyon ton olmuştu.

Katar'ın LNG ihracının yaklaşık yüzde 70'i Asya pazarını hedefliyor. Bu bölgede Katar gazını en çok ithal eden ülkeler arasında Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Çin öne çıkıyor. Katar, dünyadaki doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 14'üne sahip bulunuyor.