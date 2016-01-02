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Kas yapmak için 10 adet steroid aldı ölmekten beter oldu

İngiltere'de yaşanan olayda fitness sporu ile ilgilenen Lewis Brown kas yapmak için kullanılan steroid maddesinden 10 adet birden alınca olanlar oldu

Kas yapmak için 10 adet steroid aldı ölmekten beter oldu

 Yaşamla ölüm arasında 3 saat vakti olan gencin ilaç nedeniyle pişen bacağı az daha ölmesine sebep oluyordu. İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Lewis Brown, bacağının içindeki kas dokusu tamamen yok olunca komaya girdi. Şans eseri hayatta kalmayı başaran genç, vücut hasarıyla hastaneden ayrılacağı günü bekliyor.

VÜCUDU PİŞTİ

25 yaşındaki Lewis Brown, günde 10 adet steroid alınca vücudu pişti. Plaj vücudu yapmayı kendine saplantı haline getiren genç, çareyi kas yapmak için kullanılan çok tehlikeli bir karışım almakta buldu.
KOMAYA GİRDİ

Vücut geliştirmeyi kendine saplantı haline getiren genç aldığı ilaçlar nedeniyle 42 derece vücut sıcaklığı ile İngiltere'de Cambridge Addenbrooke Hastanesi'nde kaldırıldı. Bacağının içindeki kas dokusu tamamen yok olan genç komaya girdi. Şans eseri hayatta kalmayı başaran genç vücut hasarıyla hastaneden ayrılacağı günü bekliyor.
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Steroid
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