Kas yapmak için 10 adet steroid aldı ölmekten beter oldu

Yaşamla ölüm arasında 3 saat vakti olan gencin ilaç nedeniyle pişen bacağı az daha ölmesine sebep oluyordu. İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Lewis Brown, bacağının içindeki kas dokusu tamamen yok olunca komaya girdi. Şans eseri hayatta kalmayı başaran genç, vücut hasarıyla hastaneden ayrılacağı günü bekliyor.
Yaşamla ölüm arasında 3 saat vakti olan gencin ilaç nedeniyle pişen bacağı az daha ölmesine sebep oluyordu. İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Lewis Brown, bacağının içindeki kas dokusu tamamen yok olunca komaya girdi. Şans eseri hayatta kalmayı başaran genç, vücut hasarıyla hastaneden ayrılacağı günü bekliyor.