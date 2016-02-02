Karşılıksız Burs Veren Kurumlar - Burs Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Ülkemizde öğrencilere burs veren kurum ve kuruluş sayıları oldukça fazla olmakla birlikte her kuruluşun kendine özgü kıstasları vardır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da üniversitelilere hatta lise ve ilköğretim öğrencilerine burs veriyor.Üniversite öğrencilerine Burs Veren Vakıflar Kurumlar 2015 2016 listesi haberimizde...

Bazı kuruluşlar öğrencilerin başarı durumunu dikkate alırken, bazı kuruluşlar hem başarılı hem de maddî durumu yetersiz öğrencileri tercih etmektedir. Sportif faaliyetlerle ya da özel yetenek gerektiren alanlarla uğraşan öğrencilere burs veren kuruluşlar da vardır.



Burs veren bazı kuruluşların koşullarına örnek verirsek durum daha iyi anlaşılacaktır: Ali Osman Sönmez Vakfı, İşletme alanında eğitim gören Bursalı ya da orta öğretimini Bursa’da tamamlamış öğrencilere burs veriyor. Ciner grubu, şehit polis ve askerlerin çocuğu olan üniversite öğrencilerine burs veriyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da okuyup başarılı olan ve maddî sıkıntı çeken üniversite öğrencilerine burs veriyor. Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı bursuna 6. sınıftan itibaren başvuruluyor. Gördüğünüz gibi burs veren kuruluşlar, öğrenciler için farklı şartlar öne sürmektedir.



Geçtiğimiz haftalarda burs ile ilgili bir okuyucumuzun sorusunu cevaplarken burs veren birkaç kuruluşun web adresine yer vermiştik. Öğrenciler mektuplarında, burs için posta ya da e-maille başvurduklarını söylüyorlar. Burs veren kurumun yetkilisiyle bizzat görüşmek, ondan gerekli bilgileri almak gerekir. Telefonla, e-maille ya da postayla burs başvurusu yapılmayacağını özellikle belirtelim.



Burs evraklarınızı başvuru tarihinden önce hazırlayın ve evraklarınızı bizzat kuruma giderek elden teslim edin. Görüşmeler sırasında abartılı bilgi vermekten kaçının ve önemli bir görüşmeye gittiğinizi unutmayın. Konuşmanız sırasında gelecekte yapmak istediklerinizi anlatın. Proje çalışmalarınız, sportif ve san’atsal faaliyetleriniz varsa, sivil toplum kuruluşlarında görev aldıysanız bunları da özgeçmişinize yazın. Yanınızda mutlaka, sade ama önemli bilgileri içeren bir özgeçmiş (CV) bulundurun.



Başvurduğunuz ilk kuruluştan olumsuz cevap alınca hayal kırıklığına uğramanıza gerek yoktur. Çünkü bir kuruma yüzlerce, bazen de binlerce öğrenci burs için başvurmaktadır. Şartlarımıza uygun bütün kuruluşların adresini, telefon numarasını ve yetkili kişinin adını not alın.



Sadece burs araştırması yapmakla kalmayın ve gittiğiniz kurumların öğrencilere yönelik başka ne tür çalışmaları olduğuna bakın. Kuruluşlar öğrencilere staj, ücretsiz meslekî eğitim ve iş imkânları sunabilmektedir. Burada iş; başvuruyu yapacak öğrencinin dikkat, istek ve iletişim yeteneğine kalmaktadır.



YURT-KUR:

Burs ve kredi desteği önlisans, lisans, açıköğretim ve yüksel lisans ile milli sporculara veriliyor. Lisans öğrencilerine aylık 330 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 660 TL, doktora öğrencilerine ise aylık 990 TL kredi veya burs ödemesi yapılıyor. Ayrıca başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla ÖSYM sınavında her puan türünde ilk 100'e giren öğrenciye ve amatör spor dallarında milli olmuş öğrencilere 990 TL veriliyor.



TÜBİTAK:



Temel bilimler alanlarında okuyacak gençlere 750 TL ile 2 bin TL arasında değişen oranlarda burs veriyor. MF puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alan matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL, 5 bin 1 ile 10 bin kişi arasındakilere aylık bin 500 TL, 10 bin 1 ile 20 bin kişi arasındakilere aylık bin TL burs var. 20 bin 1 ile 25 bin arasında yer alan öğrencilerin alacağı burs miktarı da aylık 750 TL.



TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV):



Yurtiçinde başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik, endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Başvuru 30 Eylül'e kadar. Burslar karşılıksız ancak bursiyerin iş hayatına atıldıktan sonra kendisi gibi en az bir öğrenciye TEV aracılığıyla burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul etmesi gerekiyor. Burslar eğitim seviyesine göre aylık 150 ile bin 1000 TL arasında.



ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ÇEV):



ÇEV'in eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine katılmak gerekiyor. Üniversite öğrencilerine aylık 150 TL, liselilere 100 TL.



21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV):



Kız çocukları, ailesi kırsal kesimde ikamet eden, İstanbul'da bir devlet üniversitesini kazanan, öğrenciler öncelikli. Bursiyerleri için düzenli etkinlik yapıyor.



TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG):



Burslar ikinci öğretimde okuyanlar da dahil tüm üniversite öğrencilerine açık. Öğretmen çocuklarına ayrıca burs veriyor. Bursiyerin vakfın faaliyetlerine katılma şartı var. Burslar aylık 220 TL. Bilgisayar, makine, endüstri, matematik, mekatronik ve elektrik- elektronik mühendisliklerinin ve tıp fakültelerinin 1. ve 2. sınıflarında okuyan kız öğrencilere "Kardelenler" projesi kapsamında burs veriliyor. Vakıf, ayrıca Soma'da birinci derece yakınlarını kaybetmiş gençlere yönelik bir eğitim bursu da veriyor.



İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSOV):



Burs Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik, Galatasaray, Marmara, Yıldız Teknik, Namık Kemal, Kocaeli ve Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü öğrencilerine veriliyor.



ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI:



Vakıf geçen sene bursiyerlerine aylık 300 TL verdi. İstanbul Teknik, ODTÜ, Boğaziçi, İstanbul, Ankara ve Galatasaray üniversiteleri öğrencilerini kapsıyor.



İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI (IC):



Burslar İlkokul, lisans, master'ı kapsıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni tercih edene de özel burs var.



SABANCI VAKFI:



Burs Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversiteleri öğrencilerini kapsıyor. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen burslarda geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü aranmıyor. Öğrenciler, üniversiteye giriş bursu, kalkınmada öncelikli illerdeki liselerden mezunlara verilen burs, engelli öğrenci bursu ve meslek yüksekokulları öğrencilerine yönelik Sabancı Vakfı-Vista burslarından yararlanabiliyor. Bursun devamı için öğrencilerin dönem ya da yıl tekrarı yapmak zorunda olmaması gerekiyor.



VEHBİ KOÇ VAKFI:



Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi başta 18 üniversiteyi kapsıyor.



TEKFEN VAKFI:



Vakıf, bu yıl maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecek. Kamuya açık burs ve Tekfen çalışanlarının çocuklarına verilen burs olarak iki çeşit burs var. Kamuya açık burslara üniversitede lisans öğrencileri; grup içi burslara lise, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Not ortalaması şartı arıyor. Başvuru 7-20 Eylül tarihleri arasında vakfın internet sitesinden yapılacak. Burs karşılıksız.



21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV):



Burslar üniversite öğrencileriyle, devlet okullarında ilköğretim ve liselerde okuyan öğrencilere veriliyor. Bursiyerlerin öğrenim süresini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra, YEKÜV aracılığı ile burs vermeyi, başkasının YEKÜV'e bağışta bulunmasını sağlamaya çalışmayı kabul etmesi gerekiyor. Burs başvuruları 2-5 Ekim tarihleri arasında vakfın internet sitesi üzerinden yapılacak.



MEHMET ZORLU VAKFI:



Bursların karşılıksız olduğu vakıf burslarından 29 üniversitenin öğrencileri yararlanıyor. Başvurular üniversitelerden yapılıyor.