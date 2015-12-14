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Karınca Adam - Antman Fragmanı Film İzle
Marvel'in son dönemde Bilim kurgu ve Aksiyon konusunda en iyi yapımları yaptığını biliyoruz Ant Man yani Karınca Adam bu projeler arasında herkesin seveceği cinsten, yenilmez adamlara bir karakter daha katıldı diyebiliriz, Karınca Adam - Antman Fragmanı Film İzle konusu ve detaylara haberimizden ulaşabilirisiniz
14 Aralık 2015 Pazartesi 13:58
Marvel'in son dönemde Bilim kurgu ve Aksiyon konusunda en iyi yapımları yaptığını biliyoruz Ant Man yani Karınca Adam bu projeler arasında herkesin seveceği cinsten, yenilmez adamlara bir karakter daha katıldı diyebiliriz, Karınca Adam - Antman Fragmanı Film İzle konusu ve detaylara haberimizden ulaşabilirisiniz
Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man de beyazperdeye zıplamayı başardı! Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'ın geliştiğirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.
Yönetmen koltuğuna Peyton Reed'in oturduğu filmde; Ant-Man kostümünü giyen isim ise; Paul Rudd... Filmde ayrıca Evangeline Lily, Michael Douglas, Michale Pena ve Ant-Man'in ezeli baş belası Yellowjacket rolünde Corey Stoll yer alıyor!
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Anahtar Kelimeler:Karınca AdamAntman
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