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Kara haber Bitlis'ten geldi Terör Örgütü Saldırdı 2 şehit 6 yaralı

Bitlis'te gerçekleşen hain saldırıda terör örgütünün hazırladığı el yapımı bombanın patlaması sonucunda 2 asker şehit 6 askerimizinde yaralandığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü

Kara haber Bitlis'ten geldi Terör Örgütü Saldırdı 2 şehit 6 yaralı
Bitlis'te gerçekleşen hain saldırıda terör örgütünün hazırladığı el yapımı bombanın patlaması sonucunda 2 asker şehit 6 askerimizinde yaralandığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü

 Bitlis'te PKK'lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının  patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. 
 
Merkeze bağlı Ölek köyü Sehi Ormanları mevkisinde terör  örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen askeri güçlerinin geçtiği sırada  toprağa döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı.
 
Patlamada 2 askerimiz şehit olurken 6 asker yaralandı.Yaralı askerler, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere götürüldü.
 
Bölgede operasyon hava destekli olarak devam ediyor.
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