Kara haber Bitlis'ten geldi Terör Örgütü Saldırdı 2 şehit 6 yaralı

Bitlis'te gerçekleşen hain saldırıda terör örgütünün hazırladığı el yapımı bombanın patlaması sonucunda 2 asker şehit 6 askerimizinde yaralandığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
Merkeze bağlı Ölek köyü Sehi Ormanları mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen askeri güçlerinin geçtiği sırada toprağa döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı.
Patlamada 2 askerimiz şehit olurken 6 asker yaralandı.Yaralı askerler, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere götürüldü.
Bölgede operasyon hava destekli olarak devam ediyor.