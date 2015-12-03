Kar okulları tatil etmeye başladı! Yarın hangi şehirlerde okullar tatil!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 343 mahalleye ulaşım sağlanamayan kentte, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonrası dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Müdür Kıyasettin Kırekin, alınan son karar doğrultusunda bugün öğleden sonrası dahil olmak üzere okulların tatil edildiğini belirtti. Daha önce alınan karar doğrultusunda merkezdeki okullar hariç, İpekyolu, Tuşba ile Edremit ilçelerine bağlı taşımalı eğitim yapan okullar ve kenar mahallelerdeki okulların tatil edildiğini ifade eden Kırekin, alınan ikinci bir karar ile merkez okulların da tatil kapsamına alındığı bildirdi.

Kırekin, yarın ise Van'da tüm okulların tatil edildiğini kaydetti.