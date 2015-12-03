Kar okulları tatil etmeye başladı! Yarın hangi şehirlerde okullar tatil!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 343 mahalleye ulaşım sağlanamayan kentte, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonrası dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 343 mahalleye ulaşım sağlanamayan kentte, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonrası dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini söyledi.