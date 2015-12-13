Kaptan Amerika 3 İç Savaş Fragmanı Film İzle

Önceki Kaptan Amerika filmleri gibi Kaptan Amerika 3 filminin de yönetmenliğini Anthony Russo ile Joe Russo üstlenmiş durumda ve senaryo ise Jack Kirby’e ait. Yenilmezler 2 filminde bir arada izlediğimiz büyük kadrodan Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr. gibi isimleri tekrar başrolde görüyoruz. Bilim Kurgu, Gerilim ve Aksiyon tadında geçecek 2 saatlik süreye sahip olan Captain America 3 filmi 6 Mayıs 2016 tarihinde sinemalarda ki yerini alıyor.