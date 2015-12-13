Kaptan Amerika 3 İç Savaş Fragmanı Film İzle

Marvel'in son zamanlarda yayınladığı filmlerin arasında heyecanı ve görsel efektleri en yüksek derecede olan yenilmezler serisi bu sefer Kaptan Amerika karakterine odaklanmış durumda, film vizyona 06 Mayıs 2016 türkiyede girmesi bekleniyor
Önceki Kaptan Amerika filmleri gibi Kaptan Amerika 3 filminin de yönetmenliğini Anthony Russo ile Joe Russo üstlenmiş durumda ve senaryo ise Jack Kirby’e ait. Yenilmezler 2 filminde bir arada izlediğimiz büyük kadrodan Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr. gibi isimleri tekrar başrolde görüyoruz. Bilim Kurgu, Gerilim ve Aksiyon tadında geçecek 2 saatlik süreye sahip olan Captain America 3 filmi 6 Mayıs 2016 tarihinde sinemalarda ki yerini alıyor.
Önceki Kaptan Amerika filmleri gibi Kaptan Amerika 3 filminin de yönetmenliğini Anthony Russo ile Joe Russo üstlenmiş durumda ve senaryo ise Jack Kirby’e ait. Yenilmezler 2 filminde bir arada izlediğimiz büyük kadrodan Scarlett Johansson, Chris Evans ve Robert Downey Jr. gibi isimleri tekrar başrolde görüyoruz. Bilim Kurgu, Gerilim ve Aksiyon tadında geçecek 2 saatlik süreye sahip olan Captain America 3 filmi 6 Mayıs 2016 tarihinde sinemalarda ki yerini alıyor.