KanalD Canlı İzle - KanalD Donmadan İzle - KanalD Yayın Akışı KanalD Canlı Donmadan HD İzle

KANAL D HAKKINDA

Kanal D, Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyle Türkiye'de en çok izlenen kanal ünvanını elde etmiştir. Kanalın spor müdürü İlker Yasin'dir.

Kanal D, 1 Ekim 2006'da D HD TV adıyla[1] yüksek çözünürlüklü yayınına başlamıştır. Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kısa bir süre yayınlarını durdurduktan sonra, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren D-Smart platformunda Kanal D HD adıyla tekrar yayına başlamıştır.

Kanal D HD, 18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart'ta 22. kanal'da yayın yapmaktaydı. Fakat 18 Eylül 2014'te D-Smart'taki yayınını devam ettirerek Digiturk'te 324. kanal'a, Filbox'ta 12245 H 27500 5/6 frekansına ve de Türksat 4A'da 12245 H 27500 5/6 frekansına şifresiz ve ücretsiz olarak eklenmişti. Fakat 1 Ekim 2014'te Türksat 4A uydusundaki şifresiz ve ücretsiz yayını ile Filbox'taki yayınını sonlandırmıştır. Kanal D HD, şu anda sadece D-Smart'ta 22. kanal'dan ve de Digiturk'te 324. kanaldan izlenebilmektedir.

DİZİLERİ

Alın Yazım

Güllerin Savaşı

Güneşin Kızları

Kalbim Ege'de Kaldı

Kurtlar Vadisi Pusu

Poyraz Karayel