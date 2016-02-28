Kanal D Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölüm Fragmanı İlzle dizi hakkında son haberler

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümü Perşembe akşamı yine heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekranlara kilitledi.Kurtlar Vadisi Pusu son bölümünde neler yaşandı? Polat ve Gölge arasındaki savaş kızışıyor! Polat, Gölge’yi KGT elemanlarının mezarlığına götürür. Burada ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Bu esnada sürpriz bir olay gerçekleşir.Kurtlar Vadisi Pusu son bölüm izlemek ve ayrıntılar için haberimizi takip etmeye devam edin...





Kanal D’nin milyonları ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, Perşembe akşamı yine günün en çok izlenen programı ve birincisi oldu.





“Kurtlar Vadisi Pusu”nun bu bölümü; Tüm Kişiler’de yüzde 7.21 reyting ve yüzde 16.39 izlenme payı ile yine birinci oldu.





Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümüyle kendi günü ve kendi saatinde Kanal D’de.





Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölümde Neler Oldu?