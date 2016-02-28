Kanal D Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölüm Fragmanı İlzle dizi hakkında son haberler

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümü Perşembe akşamı yine heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekranlara kilitledi.Kurtlar Vadisi Pusu son bölümünde neler yaşandı? Polat ve Gölge arasındaki savaş kızışıyor! Polat, Gölge’yi KGT elemanlarının mezarlığına götürür. Burada ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Bu esnada sürpriz bir olay gerçekleşir.Kurtlar Vadisi Pusu son bölüm izlemek ve ayrıntılar için haberimizi takip etmeye devam edin...
Kanal D’nin milyonları ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, Perşembe akşamı yine günün en çok izlenen programı ve birincisi oldu.
“Kurtlar Vadisi Pusu”nun bu bölümü; Tüm Kişiler’de yüzde 7.21 reyting ve yüzde 16.39 izlenme payı ile yine birinci oldu.
Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümüyle kendi günü ve kendi saatinde Kanal D’de.
Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölümde Neler Oldu?
POLAT, ELİF’İ HATIRLIYOR!
Geçtiğimiz haftanın finalinde kendini Ali Candan olarak hatırlayan Polat Alemdar, geçmişiyle yüzleşmeye başlar.
Polat sürekli kendi kendine “Elif’i görmem lazım” diyerek Murali’nin mekânından ayrılır. Polat, Kızkulesi’nin önüne giderek, Elif’le geçirdiği anları hatırlar. Polat’ı geçmişi burada da yalnız bırakmaz. Polat, girdiği bir kahvehanede, Şevko’nun küçük oğlu Tefo ile karşılaşınca eski defterler yeniden açılır…
ARİEL POLAT’IN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR!
Polat’ın yaşadığını, Yusuf, Zeynep ve Murali’den başka kimse bilmemektedir. Ta ki, Ariel de bu sırrı öğrenene kadar. Polat’ın yaşadığına inanmakta zorlanan Ariel, adamlarına saldırı emri verir.
SİYAH SANCAK TÜRKMENLERİN YANINDA
Komutan Yasin önderliğindeki Siyah Sancak ise hala Suriye’dedir. Şedid’in ele geçirdiği bir Türkmen köyünde durum içler acısıdır. Köy halkı aç ve susuzdur. İnsanlar açlıktan kırılmaktadır. Siyah Sancak büyük bir operasyonla köyü Şedid militanlarından temizler. Gördükleri bir manzara karşısında hayrete düşerler. Çünkü teröristlerin komutanları 14 yaşında bir çocuktur.
Kurtlar Vadisi Pusu Genel Hikayesi
İlk bölümü 15 Ocak 2003’te yayınlanan Kurtlar Vadisi, 2007 yılından itibaren Kurtlar Vadisi Pusu adıyla ekran macerasına aralıksız devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı ilk günden beri “Kendi gününde kendi saatinde” sloganıyla Perşembe günleri Saat 20.00’de ekrana geliyor… Dizi, Türk Televizyonculuk tarihinin kendinden en çok bahsettiren yapımı olurken, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu özelliğini hala sürdürüyor. Dizide, Polat Alemdar ve ekibinin Türkiye’yi karıştırmak isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesi anlatılırken, kendi hayatını ülkesine adayan bir adamın zorluklarla dolu mücadelesi ortaya konuyor…
YAPIMCI: Pana Film
YÖNETMEN: Doğan Ümit Karaca
SENARYO: Pana Yazım Grubu
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Selahattin Sancaklı
OYUNCULAR
Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Cahit Kayaoğlu (Cahit), Ali Buhara Mete (Akif), Erhan Ufak (Güllü), Defne Samyeli (Zeynep), Ertan Saban (Gölge), Gaye Gürsel (Safiye), Emin Olcay (Ömer Baba), Tuncer Salman (Sagir Hokka), Görkem Sevindik (Pusat), Levent Can (Fehmi), Yılmaz Meydaneri (Hakkı), İbrahim Gündoğan (Küçük Mete), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Zülfikar Ağa), Selahattin Bel (Raskoln), Murat Aydın (Baltazar), Burak Sevinç (Timur), Naşit Özcan (Brandon), Ertuğrul Şakar (Yasin), Vural Yayan (Hoca), Selahattin Töz (Sadık Britani), Özgür Teke (Ozi), Cansu Kanlıkaya (Doktor Gaye), Doğa Sakarya (Elif), Mauro Martino (Profesör Martin), Aziz Kibartaş (Algiz), Adnan Erdoğan (Hüsnü Yalınkılıç), Nevin Efe (Semra Aymar), Esra Şengünalp (Aynura), Bilgehan Birincioğlu (Talha), Alim Muzaffer (Uygur)