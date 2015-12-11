Kanal D Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük Kimdir? Kısmetse Olur Cansel Çördük Kaç Yaşında - Kısmetse Olur Kızları

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Türkiye'nin en sevilen kanallarından biri olarak ön plana çıkan ve günümüze kadar da yapmış olduğu projelerle insanları kendisine çekmeyi başaran Kanal D, bu ay itibariyle yayın akışına çok farklı bir izdivaç formatına sahip bir programı dahil etti.Bu programda damat adayları ve gelin adayları birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için de aynı ortamda bulunma şansına sahipler.Kısmetse Olur adlı programa yeni katılan yarışmacılardan biri olan Cansel Çördük, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.Gerçektende güzel bir fiziğe ve yüze sahip olan yarışmacı Cansel Çördük'ün birçok kalbi yarışma içerisinde etkileyeceği düşünülüyor.Cansel Çördük'ün gelmesiyle özellikle erkek izleyiciler programa olan bağlılıklarını daha da çok arttırdı çünkü kendisine mest etti insanları.

Cansel Çördük ne iş yapıyor ? Hayatı ve biyografisi

Kısmetse Olur programının yeni gelin yarışmacısı Cansel Çördük, 1995 senesinde Antalya ilinde hayata geldi.Hayatını İstanbul'da sürdüren yeni gelin adayı Cansel Çördük, 20 yaşındadır.İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmektedir.Güzelliğiyle dikkat çeken Cansel Çördük, program içerisinde de bir hayli can yakacağa benziyor diyebiliriz.Sıcak tavırlarıyla kendisini yarışma içerisine atan Cansel Çördük, kahverengi bir göze sahip ve siyah saçlarıyla da kendisini güzel hissettiğini düşünüyor.Daha yaş olarak çok genç olmasına karşın, olgun davranışlarıyla herkesin ilgi odağı olan Cansel Çördük'ün çok yakın bir zamanda güzel bir talip bulacağı düşünülmekte.Ask.fm gibi soru sorma sitesi olan platformda bir zamanların popüler ismi olan Cansel Çördük, sevdiği insana gerçekten çok değer verdiğini ve onun için de her şeyi yapabileceğini dile getirdi.Yeni gelin Cansel Çördük, Antalya'daki hayatını üniversite kazanması nedeniyle ara vermiş ve ardından ise İstanbul'a eğitimi için göç etmiştir.Bu zamana kadar sosyal medya hesaplarını kullandığı bilinen güzel gelin Cansel Çördük, şimdilerde ise sosyal medya hesabı bulunmamakta.

Kısmetse Olur adlı program izdivaç programı mı ?

Kanal D TV kanalında ekranlara gelmeye başlayan ve ilk bölümü itibariyle herkesin dikkatini çekmeyi de başaran yeni bir format içerisinde izdivaç programı olarak yayın hayatına start veren Kısmetse Olur adlı programda, gelin ve damat adayları bir arada zaman geçirme gibi bir şansa sahip ve bu da demek oluyor ki, gelin ve damat adayları kendilerini daha yakından tanıyabilir.Bu durum sonrasında da gerçek anlamda iyi bir şeyler olabilir.Güzel bir ilişki, güzel bir hayat..