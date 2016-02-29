Kanal D Güneşin Kızları dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Burcu özberk Kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Güneşin Kızları çok yakında başlıyor.Dizinin başrollerinden Emre Kınay ve Evrim Alasya rol alıyor. Evrim Alasya 3 kızı olan Güneş isimli edebiyat öğretmenini canlandırıyor. Güneş'in kızlarını ise Burcu Özberk, Hande Erçel ve Miray Akay gibi genç oyuncular canlandırıyor. Güneş'in ikiz kızlarından biri olan Nazlı'yı güzel oyuncu Burcu Özberkcanlandırıyor. Nazlı'nın ikiz kardeşi Selin'i ise Hande Erçel canlandırıyor.

Güneşin Kızları Nazlı Kimdir? Gerçek Adı Ne?

dizisindeki

karakterini genç oyuncu

canlandırıyor. Güneş'in büyük kızları

ile Selin ikizdir. İkiz kardeşinden dakikalar önce doğmasına rağmen tam bir abla gibi davranır. Nazlı özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk bir kızdır. Erkek gibi davranır, kavgalara karışır ve sürekli sorun çıkartır. Annesinin Haluk Mertoğlu ile yapacağı evliliğe karşı çıksa da engel olmaz. İkiz kardeşi Selin ise onun tam dersidir. Tam bir ikon can olan Selin süsüne düşkün, bakımlı bir kızdır.

Burcu Özberk Kimdir? Kaç Yaşında?

Güneşin Kızları dizisinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Burcu Özberk 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitimine devam ettiği sırada Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almaya başladı. Canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile büyük beğeni topladı. Bir çok tiyatro oyununda da rol alan Burcu Özberk, Güneşin Kızları dizisi ile yeniden kamera karşısına geçti.