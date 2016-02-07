Kanal D Güllerin Savaşı Dizisinde Gülfem Karakterini Canlandıran Canan Ergüder Kimdir?

Güllerin Savaşı Gülfem kimdir? Gerçek adı ne? Canan Ergüder kimdir? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı'nda Gülfem karakterini canlandıran Barış Kılıç kimdir? Gülllerin Savaşı Canan Ergüder...
Kanal D'nin; başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in paylaştığı, Serap Aksoy, Atilla Şendil, Yiğit Kirazcı, Arif Pişkin, Sercan Badur, Meltem Pamirtan, Berk Yaygın, Münire Apaydın, Zeynep Köse ve Pınar Afşar'ın eşlik ettikleri, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında...
Canan Ergüder Kimdir?
Canan Ergüder 15 Temmuz 1977, İstanbul doğumludur.
Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve DAvid Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.
Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. Günümüzde Kanal D ekranında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide başrol oynamaktadır.
Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.
Filmografi
Güllerin Savaşı - TV Dizisi - (2014-) - Gülfem
The Water Diviner (Red Cross Nurse) - (2014)
Galip Derviş - TV Dizisi - (2013) - Leyla Gürsoy (Konuk Oyuncu)
Atlılar - TV Dizisi (Seslendirme)
Babam İçin - Sinema Filmi (2011) - Mina
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - Sinema Filmi - (2011) - Esra
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - TV Dizisi - (2010-2012) - Esra
Binbir Gece - TV Dizisi - (2007) - Eda
Bıçak Sırtı - TV Dizisi - (2006-2007) - Serra
KONU
Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır.
Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır. Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.
Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir. Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.
OYUNCULAR
Damla Sönmez
Gülru Çelik
Barış Kılıç
Ömer Hekimoğlu
Canan Ergüder
Gülfem Sipahi
Yiğit Kirazcı
Mert Gencer
Sercan Badur
Cihan Sipahi
Berk Yaygın
Yener Yıldırım
Zeynep Köse
Yonca Çelik
Feyza Civelek
Çiçek Çelik
Meltem Pamirtan
Mesude Çelik Yıldırım
Aslı İçözü
Halide Demir
Pınar Afşar
Ayla Sipahi