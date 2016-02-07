Kanal D Güllerin Savaşı Dizisinde Gülfem Karakterini Canlandıran Canan Ergüder Kimdir?

Güllerin Savaşı Gülfem kimdir? Gerçek adı ne? Canan Ergüder kimdir? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı'nda Gülfem karakterini canlandıran Barış Kılıç kimdir? Gülllerin Savaşı Canan Ergüder...





Kanal D'nin; başrollerini Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder'in paylaştığı, Serap Aksoy, Atilla Şendil, Yiğit Kirazcı, Arif Pişkin, Sercan Badur, Meltem Pamirtan, Berk Yaygın, Münire Apaydın, Zeynep Köse ve Pınar Afşar'ın eşlik ettikleri, senaryosunu Melis Civelek'in Sırma Yanık'la kaleme aldığı, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve Emre Kabakuşak'ın yönettiği Güllerin Savaşı, Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında...





Canan Ergüder Kimdir?



Canan Ergüder 15 Temmuz 1977, İstanbul doğumludur.





Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti . Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve DAvid Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.





Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur. Günümüzde Kanal D ekranında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide başrol oynamaktadır.





Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.





Filmografi

Güllerin Savaşı - TV Dizisi - (2014-) - Gülfem

The Water Diviner (Red Cross Nurse) - (2014)

Galip Derviş - TV Dizisi - (2013) - Leyla Gürsoy (Konuk Oyuncu)

Atlılar - TV Dizisi (Seslendirme)

Babam İçin - Sinema Filmi (2011) - Mina

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - Sinema Filmi - (2011) - Esra

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - TV Dizisi - (2010-2012) - Esra

Binbir Gece - TV Dizisi - (2007) - Eda

Bıçak Sırtı - TV Dizisi - (2006-2007) - Serra



KONU



Gülru, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doğmuş, babasının bahçıvanlık yaptığı köşkün müştemilatında büyümüştür. Göz kamaştıran köşkün bahçesinde yeşermiş büyük hayalleriyle birlikte bir ayağı hala mütevazi mahallesindedir. Köşk ve mahalle arasında mekik dokuyan Gülru’nun aslında küçük bir dünyası vardır.





Mahallenin bıçkın delikanlısı, çocukluk aşkı Mert, üzerine titreyen sevgi dolu babası Salih, her biri canından bir parça olan kız kardeşleri ve köşkün sorunlu oğlu biricik dostu Cihan, Gülru’nun küçük dünyasının kahramanlarıdır. Ancak, biri daha vardır ki; Gülru’nun dünyası adeta onun etrafında döner. Gülru, çocukluğundan beri köşkün güzel kızı Gülfem Sipahi’ye hayrandır. Ailesinin ve Mert’in hiç onaylamadığı bu hayranlık Gülfem’in yıllar sonra köşke geri dönmesiyle yeniden alevlenir.





Gülfem’e kendini sevdirmek için elindne geleni yapan Gülru’nun yolu, Gülfem’in büyük kalp kırıklığı Ömer Hekimoğlu ile kesişir. Gülru ve Ömer’in sıradışı tanışmalarıyla genç kızın küçük dünyasında hayaller ve gerçekler altüst olmak üzeredir. Masum bir hayranlık ve büyük hayaller rayından çıkarken güllerin savaşı başlar. Ne küçük mahalle ne de gösterişli köşk için güllerin savaşından kaçış yoktur.





OYUNCULAR



Damla Sönmez

Gülru Çelik





Barış Kılıç

Ömer Hekimoğlu





Canan Ergüder

Gülfem Sipahi





Yiğit Kirazcı

Mert Gencer





Sercan Badur

Cihan Sipahi





Berk Yaygın

Yener Yıldırım





Zeynep Köse

Yonca Çelik





Feyza Civelek

Çiçek Çelik





Meltem Pamirtan

Mesude Çelik Yıldırım





Aslı İçözü

Halide Demir





Pınar Afşar