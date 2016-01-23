Kanal D Canlı İzle - Kanal D Yayın Akışı - Kanal D Canlı Yayın İzle

Birbirinden heyecanlı yarışmaları ve dizileri ile Kanal D hafta sonu kuşağı devam ediyor, yayın akışı ve canlı yayın bilgileri hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

23 Ocak 2016 Cumartesi 18:42