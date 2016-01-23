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Kanal D Canlı İzle - Kanal D Yayın Akışı - Kanal D Canlı Yayın İzle

Birbirinden heyecanlı yarışmaları ve dizileri ile Kanal D hafta sonu kuşağı devam ediyor, yayın akışı ve canlı yayın bilgileri hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

Kanal D Canlı İzle - Kanal D Yayın Akışı - Kanal D Canlı Yayın İzle
KANAL D yayın akışı bugün nasıl? KANAL D'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? KANAL D dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.

2009 yılı itibarıyle Türkiye'de en çok izlenen kanal ünvanını elde eden KANAL D Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir.Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır.

Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 geniş ekran yayına geçti.

Kanal D 23 Ocak 2016 Cumartesi Yayın Akışı

05.30 - AKASYA DURAĞI 
07.00 - KANAL D HABER GÜNAYDIN
09.10 - AŞK VE GÜNAH
10.00 - AŞK VE GÜNAH
11.15 - EVİM ŞAHANE
12.30 - GÜN ARASI
12.45 - KISMETSE OLUR
16.30 - ARKA SOKAKLAR
18.20 - BABA HABER BÜLTENİ
18.45 - ANA HABER BÜLTENİ
20.00 - ARKA SOKAKLAR
23.15 - BEYAZ SHOW
01.45 - SIR PERDESİ
03.30 - KISMETSE OLUR


Diziler

Alın Yazım
Beş Kardeş
Güllerin Savaşı
Güneşin Kızları
Kalbim Ege'de Kaldı
Kurtlar Vadisi Pusu
Poyraz Karayel
Yaz'ın Öyküsü

Programlar

5N1K
Abbas Güçlü ile Genç Bakış

Dini Program

Bayraktar Hoca ile Kur'an-ı Kerim'i Anlatmak

Güldürü



Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni

Magazin

Magazin D

Yarışma

Ben Bilmem Eşim Bilir

Talk Show

Beyaz Show

Yaşam-Aktüel

Bizim Lezzetlerimiz
Doktorum
Evim Şahane
Pişir Yedir Kazan
Nazlı Ilıcak ile Pazar Gezmesi

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