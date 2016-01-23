Kanal D Canlı İzle - Kanal D Yayın Akışı - Kanal D Canlı Yayın İzle

KANAL D yayın akışı bugün nasıl? KANAL D'de yayınlanacak olan diziler, filmler ve programlar neler? KANAL D dizi ve programları izlemek ve canlı yayın akışı için haberimizi takip etmeye devam edin.
2009 yılı itibarıyle Türkiye'de en çok izlenen kanal ünvanını elde eden KANAL D Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir.Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır.
Türkiye'nin ilk ulusal yüksek çözünürlüklü televizyon kanalıdır. Kanal D, 1 Temmuz 2013'te 16:9 geniş ekran yayına geçti.
Kanal D 23 Ocak 2016 Cumartesi Yayın Akışı
05.30 - AKASYA DURAĞI
07.00 - KANAL D HABER GÜNAYDIN
09.10 - AŞK VE GÜNAH
10.00 - AŞK VE GÜNAH
11.15 - EVİM ŞAHANE
12.30 - GÜN ARASI
12.45 - KISMETSE OLUR
16.30 - ARKA SOKAKLAR
18.20 - BABA HABER BÜLTENİ
18.45 - ANA HABER BÜLTENİ
20.00 - ARKA SOKAKLAR
23.15 - BEYAZ SHOW
01.45 - SIR PERDESİ
03.30 - KISMETSE OLUR
Diziler
Alın Yazım
Beş Kardeş
Güllerin Savaşı
Güneşin Kızları
Kalbim Ege'de Kaldı
Kurtlar Vadisi Pusu
Poyraz Karayel
Yaz'ın Öyküsü
Programlar
5N1K
Abbas Güçlü ile Genç Bakış Dini Program
Bayraktar Hoca ile Kur'an-ı Kerim'i Anlatmak
Güldürü
Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni
Magazin
Magazin D
Yarışma
Ben Bilmem Eşim Bilir
Talk Show
Beyaz Show
Yaşam-Aktüel
Bizim Lezzetlerimiz
Doktorum
Evim Şahane
Pişir Yedir Kazan