Kanal D Aşk ve Günah Dizisi Ouncu Kadrosu - Oyuncuların Tam Listesi

Kanal D ekranlarında yeni sezonda muhteşem diziler ekrana gelecek. Bunlardan biri her gün yayınlanacak olan Aşk ve Günah olacak. Aşk ve Günah Eylül'de izleyici ile buluşacak. Her gün gündüz saatlerinde yayınlanacak olan Aşk ve Günah fragmanı ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Aşk ve Günah fragmanı izlemek için tıklayın. Aşk ve Günah ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz..

Kerim 50’li yaşlarda, evli ve üç çocuk babası olan zengin bir iş adamıdır. Önemli bir ihaleye katılacağı gün uğradığı silahlı saldırı Kerim’in hayatındaki tüm dengelerin değişmesine sebep olacaktır. Kerim’in şoförü kendini kurşunların önüne atarak, onu ölümden kurtarmıştır. Fakat şoförün geride bıraktığı kızı Nesrin ve karısı Fatma’ya bakmak, onları koruyup kollamak artık Kerim’in boynunun borcudur.

Tüm iyi niyetiyle Nesrin ve Fatma’yı kendi evine getiren Kerim, farkında olmasa da hayatını derinden etkileyecek bir adım atmıştır. Çünkü şoförün kızı Nesrin göründüğü kadar masum değildir. Tanık olduğu varlıklı yaşamın başını döndürdüğü genç kız, Kerim’in karısı Selda’nın yerine göz diker.

Attığı her adımda aileyi dağıtmaya biraz daha yakınlaşan Nesrin’in en büyük kurbanı Selda’dır. Ancak evin hanımı Selda’nın da herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. 18 yıl önce eşi Kerim’i kaybetmemek için dünyaya gelen üçüncü kızını, bir erkek çocukla değiştirmiş ve yıllarca bu vicdan azabıyla yaşamıştır.

Selda’nın bu sırrını öğrenen Nesrin’in eline büyük bir koz geçer. Aslan ailesi için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelecek olan "Aşk ve Günah" Eylül'de başlıyor!