Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kanal D Aşk ve Günah Dizisi Ouncu Kadrosu - Oyuncuların Tam Listesi

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında olacak olan Aşk ve Günah dizisi gündüz kuşağında izleyiciyi ekranlara bağlayacak gibi görünüyor, Aşk ve Günah dizisi oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz

Kanal D Aşk ve Günah Dizisi Ouncu Kadrosu - Oyuncuların Tam Listesi

 Kanal D ekranlarında yeni sezonda muhteşem diziler ekrana gelecek. Bunlardan biri her gün yayınlanacak olan Aşk ve Günah olacak. Aşk ve Günah Eylül'de izleyici ile buluşacak. Her gün gündüz saatlerinde yayınlanacak olan Aşk ve Günah fragmanı ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Aşk ve Günah fragmanı izlemek için tıklayın. Aşk ve Günah ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz..

Kerim 50’li yaşlarda, evli ve üç çocuk babası olan zengin bir iş adamıdır. Önemli bir ihaleye katılacağı gün uğradığı silahlı saldırı Kerim’in hayatındaki tüm dengelerin değişmesine sebep olacaktır. Kerim’in şoförü kendini kurşunların önüne atarak, onu ölümden kurtarmıştır. Fakat şoförün geride bıraktığı kızı Nesrin ve karısı Fatma’ya bakmak, onları koruyup kollamak artık Kerim’in boynunun borcudur.


Tüm iyi niyetiyle Nesrin ve Fatma’yı kendi evine getiren Kerim, farkında olmasa da hayatını derinden etkileyecek bir adım atmıştır. Çünkü şoförün kızı Nesrin göründüğü kadar masum değildir. Tanık olduğu varlıklı yaşamın başını döndürdüğü genç kız, Kerim’in karısı Selda’nın yerine göz diker.


Attığı her adımda aileyi dağıtmaya biraz daha yakınlaşan Nesrin’in en büyük kurbanı Selda’dır. Ancak evin hanımı Selda’nın da herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. 18 yıl önce eşi Kerim’i kaybetmemek için dünyaya gelen üçüncü kızını, bir erkek çocukla değiştirmiş ve yıllarca bu vicdan azabıyla yaşamıştır.
Selda’nın bu sırrını öğrenen Nesrin’in eline büyük bir koz geçer. Aslan ailesi için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.


Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelecek olan "Aşk ve Günah"  Eylül'de başlıyor!


Oyuncular : Tekin Temel (Kerim), Seren Deniz Yalçın (Nesrin), Türkan Kılıç (Selda), İlknur Şaşmazer (İpek), Ömer Faruk Beşkaya (Ali), Anıl Kır (Cem), Elif Bilgiç (Emine), Oğulcan Arman Uslu (Cüneyt), Gökşen Ateş (Handan), Zeynep Elçin (Beren), Hazal Kadak (Zeynep), Büşra Yılmaz (Tuğba), Melis Gücer (Şule), Feriha Eyüpoğlu (Sultan), Eren Tınaz (Sinan), Hasan Erdem (Hazım), Zafer Altun (Akif), Elif Baysal (Meryem), Timuçin Eraslan (Nazım), Gökberk Yıldırım (Berk), Elçin Atamgüç (Fatma), Fulya Özcan (Ayşe), Sibel Armutlu (Hanife), Faruk Aytar Kakınç (Mehmet), Ahmet Bilgin (Hikmet), ve Yılmaz Uzun (Hasan)


Seren Deniz Yalçın Kimdir?

Daha önce Unutma Beni dizisiyle karşımıza çıkan Seren Denzi Yalçın bu kez Aşk ve Günah ile ekranlarda olacak. 

Doğum Tarihi:

1993

Boy:

1.72

Eğitim:

Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı

Deniz Gökçe Kayhan Oyunculuk Eğitimi

Dizi:

Unutma Beni

Tiyatro:

Mamma Mia Müzikali

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Aşk Ve Günah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.