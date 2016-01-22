Kamer Genç Kimdir? Kamer Genç Öldü mü? Kamer Genç Neden Nasıl Öldü?

KAMER GENÇ KİMDİR NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Kamer Genç 23 Şubat 1940 Tunceli’nin Nazimiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. 1960 yılında Ankara Maliye Okulu’na yatılı olarak girdi. 1966 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni (Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi) bitirmiştir. Maliye Bakanlığı'nda staj yaptıktan sonra Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atanmıştır. 1966’da Danıştay sınavını kazanması sonrasında ilkokuldan beri tanıdığı Sevim Genç'e eevlenme teklif ederek 1967 yılında evlenmiştir. İki çocuk babası olan Kamer Genç 6 Dönem boyunca TBMM’de Tunceli Milletvekili olarak görev yapmıştır.