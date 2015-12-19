Kahin'in Kızı fragmanı Film izle

Doğaüstü güçlere sahip bir ailenin kızı olarak doğan Dina, annesinin yeteneğini almıştır. Dina tıpkı onun gibi insanlara baktığı an onların ruhunu görür ve içinden geçenleri tahmin edebilir. Ancak bir gün annesinin krallıkta yaşanan bir kaosa alet edilmek istenmesi ve annesinin buna karşı yeteneğini kullanmayı reddetmesi hapse atılmasına neden olur. Dina gerçekleri ortaya çıkarmak ve annesini kurtarmak için canını riske atacağı tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Filmin yönetmenliğini Kenneth Kainz üstleniyor.