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Kahin'in Kızı fragmanı Film izle

Türkiye vizyon tarihi 18 Aralık 2015 olan film şuanda sinemalarda izleyinin beğenisine sunulmuş durumda doğaüstü güçlere sahip bir ailenin kızı olan Dina'nın başından geçen esrarengiz olayları anlatıyor

Türkiye vizyon tarihi 18 Aralık 2015 olan film şuanda sinemalarda izleyinin beğenisine sunulmuş durumda doğaüstü güçlere sahip bir ailenin kızı olan Dina'nın başından geçen esrarengiz olayları anlatıyor


Doğaüstü güçlere sahip bir ailenin kızı olarak doğan Dina, annesinin yeteneğini almıştır. Dina tıpkı onun gibi insanlara baktığı an onların ruhunu görür ve içinden geçenleri tahmin edebilir. Ancak bir gün annesinin krallıkta yaşanan bir kaosa alet edilmek istenmesi ve annesinin buna karşı yeteneğini kullanmayı reddetmesi hapse atılmasına neden olur. Dina gerçekleri ortaya çıkarmak ve annesini kurtarmak için canını riske atacağı tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Filmin yönetmenliğini Kenneth Kainz üstleniyor.

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Fragman IzleKahinin Kızı
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