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Kaçak hamsiler fiyatları yükseltti

Karadeniz sahillerinden Rusya kıyılarına kaçan hamsi kolonilerinden sonra Türkiye kilo fiyatları 10 lira üzerine fırladı

Kaçak hamsiler fiyatları yükseltti
 Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Erkan Yılmaz, son dönemde balık fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyledi. Özellikle hamsinin kilogram fiyatının kısa süre öncesine kadar 5  lira olduğunu belirten Yılmaz  "Hamsi Rusya'ya kaçtı ,denizlerimiz biraz sıcak soğuk denizleri sever Bu yüzden fiyatları yükseldi. Yaklaşık 1 ay önce bolluk yaşandığı günlerde hamsinin fiyatı 5 TL ye kadar düşmüştü şu anda ise hamsi oldukça azaldı" diye konuştu.

Erkan Yılmaz konuşmasının devamında "Vatandaşın fiyatın yüksek olmasından şikayetçi tezgaha gelip fiyatı soran almadan gidiyor" dedi. Geçmiş dönemlerde Nisan ayına kadar hamsi satıldığını söyleyen Yılmaz "Yılbaşı gelmeden hamsi bitti. Tezgahlarda Balık  fiyatları yükselince aldığımız balığı haliyle satamıyoruz, diyelim ki bir aile 2 kilo hamsi alsa 20 TL ödemek mecburiyetinde kalıyor " diye konuştu

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