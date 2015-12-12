İzmir'in seri hırsızı sonunda yakalandı

İzmir'in çeşitli ilçelerinde 15 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili olarak, ikisi kadın beş zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Karabağlar, Buca, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde, kapı kilitlerinin göbeğini kırarak 15 evden hırsızlık yapan zanlıları tespit etti. Düzenlenen operasyonla A.G. (29) ve B.Y. (24) isimli şahıslar, Karşıyaka'da hırsızlıklarda kullanılan otomobil ve suç aletleriyle birlikte yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde ise bunların ortak çalıştığı belirlenen R.A. (21), G.G. (19) ve S.Ç. (19) ile çalıntı malları sattığı iddia edilen A.B. (34) ve A.D. (30) de yakalandı. Ayrıca bin 500 lira para, 8 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet tablet bilgisayar, 5 adet kol saati, imitasyon ve altın takılar ele geçirildi. Zanlılardan A.B. ve A.D., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken beş hırsızlık, üç uyuşturucu ve diğer yedi suçtan 7 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ile A.G., R.A., G.G. ve S.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.