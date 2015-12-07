İzmir'de İşçiler Define Buldu İlçede Büyük Heyecan Yaşandı

İzmir'in Tire İlçesi'nin en önemli tarihi yapılarından olan Tahtakale Çarşısı içinde yer alan tarihi Kutu Han'ın restorasyon çalışmaları sırasında, bir küp içerisinde toplam 1016 altın ve gümüş para bulundu. Tarihi handa bulunan define ilçede büyük heyecan yarattı.

Tire'nin en önemli Osmanlı yapılarından tarihi Kutu Han'ın Vakıflar, İzmir Valiliği ve Tire Belediyesi'nin ortak yürütülen restorasyonu sırasında geçen 15 Kasım'da, işçilerin toprak çömlek kap içinde duvara gizlenmiş bulduğu 790 altın ile 226 gümüş para Tire Müzesi'nde koruma altına alındı. Bulunan paraların hukuksal durumu ise kargaşa yarattı.

Han'ın 60'a yakın yasal mirasçısı ile restorasyondan sorumlu Tire Belediyesi defineden pay alabilmek için hukukçularını harekete geçirdi. Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer, aynı gün İzmir Valisi Mustafa Toprak'ı arayarak bulunan defineyle ilgili bilgi verdi.

Dokuz ayrı tutanakla müzeye teslim edilen 1016 parçadan oluşan definenin tasnifinin ardından bir kısmının, altından basılmış Fransız frangı ile Osmanlı gümüş paraları olduğu anlaşıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemenin adından definenin maddi tutarının ortaya çıkacağı, ancak bulunan paraların antika değerinin maddi değerinin çok üzerinde olduğu belirtildi.

MÜZEDE SERGİLENSİN

İlçede büyük yankı uyandıran define, kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak, Tireli'lerin bir numaralı Gündem konusu oldu. Meraklı vatandaşlar, bulunan definenin Tire Müzesi'nde sergilenmesini istedi. Mevzuat gereği, Hicri takvime göre 1255 yılından (Miladi 1839) öncesine ait olup, bulunan definelerden vatandaşların hak iddia edemediği bildirildi. Kaçak define avcılarının harekete geçmesinden endişe eden Tire Kaymakamı Mehmet Demirezer, ilçedeki tarihi yapılarda definecilerin girişebileceği herhangi bir talana karşı gerekli önlemlerin titizlikle alındığını ifade etti.

BAŞKAN çiçek: BİZE HAK DÜŞERSE ELBETTE ALACAĞIZ

Söz konusu hanın, imzalanan protokolle 29 yıllığına Tire Belediyesi'nin hak sahipliğinde olduğuna dikkat çeken CHP'li Tire Belediye Başkanı CHP'Lli Tayfur Çiçek şunları söyledi: "Hukukçularımız mevzuatı inceliyor. Yönetmelik ne diyorsa o olacak. Eğer bize de hak düşerse elbette hakkımızı alacağız. Benim bildiğim kadarıyla bulunan definelerden son 6 Osmanlı padişahından öncesine ait olanlar tamamen devletin oluyor, diğerlerinden ise hak talep edilebiliyor. Söz konusu definenin zamanında Rum veya Musevi bir vatandaş tarafından saklandığı kanısındayım. Uzmanların vereceği kararı bekliyoruz."