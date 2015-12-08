İzmir'de Çeşme'de Faciaların Ardı Arkası Kesilmiyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde Mültecileri taşıyan botun batması ile 24 saat geçmeden bir facia haberi geliyor, son olarak botları baran 6 mültecinin cesedi denizden çıkarıldı
Gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelen imdat çağrısıyla ekipler İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarına hareket etti.
Kurtarma operasyonunda can yelekleriyle deniz üzerinde kalmaya çalışan 8 mülteci kurtarıldı. Denizden 6 mültecinin cesedi çıkarıldı.
Pazartesi akşamı da Pırlanta Plajı mevkisinde, üzeri siyah montla örtülmüş 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu cesedi bulunmuştu.
Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuğun 2-3 gün önce boğulmuş olabileceğini ihtimali üzerinde duruluyor.