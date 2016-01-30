İtalya'da Deniz Akalın olay yarattı!

Barcelona'da görevli eski eşi ile Juventus Kulübü Başkanı arasında kalan Türk manken Deniz Akalın, şu sıralar Avrupa basınının manşetlerini süslüyor.



İTALYA'YI SALLAYAN AŞK!

Türk manken Deniz Akalın'ın hayatı Dallas dizisini aratmıyor. Akalın, adını tüm dünyada yaşadığı skandal bir aşkla duyurdu. İtalya'nın Juventus takımının pazarlama müdürü Francesco Calvo ile evli olan Deniz, bir anda aynı kulübün evli başkanı Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamaya başladı. İkili görüntülenince İtalya sallandı.

JUVE-INTER MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

Akalın, yasak aşkın ardından eşiyle ayrıldı. Çocuğunun babası, Juventus'tan kopup Barcelona'da göreve başladı. Bir süre önce medyada, Deniz'in 2 yaşındaki kızları için boşandığı eşine döndüğü haberleri çıktı. Herkes Juventus başkanı ile aşkı bitti derken Deniz, Juventus-Inter maçında yine ortaya çıktı. Hem de ayrıldı denilen sevgilisi Agnelli ile...

TERS KÖŞE YAPTI

Deniz Akalın, geçtiğimiz günlerdeki Juventus-Inter maçını tribünden izledi. Hem de ayrıldığı söylenen Juventus Başkanı Agnelli ile... Spor ve magazin basını bu haberle çalkalanıyor.