İşte Gaziantepspor­-Fenerbahçe Maçı Hakeminin Aldığı Not

Gaziantepspor-Fenerbahçe arasında oynanan maçta verdiği kararlar çok eleştirilen Serkan Tokat Aziz Yıldırım'dan sert bir dille eleştiri almıştı verdiği ve vermediği kararların ardından maçın gözlemcisi verdiği not 8.4 olduğu bilgisi verildi
Süper Lig'in 14.haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta verdiği ve vermediği kararlarla tartışılan isim haline gelen hakem Serkan Tokat'ın performansıyla sınıfı geçtiği öğrenildi.
GÖZLEMCİDEN TOKAT'A 8.4
Karşılaşmada verdiği birçok karar tartışma konusu olan, Başkan Aziz Yıldırım'ın da sert eleştirilerine maruz kalan Tokat'ın gözlemcisi Adnan Şeker'in 8.4 (iyi, beklenen performans) notunu verdiği belirlendi.
3 KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Tokat'ın Hasan Ali'ye gösterdiği kırmızı kart, son dakikada Caner'in Orkan'a yaptığı harekete "devam" demesi ve Markovic'e yapılan faullü hareketi yardımcısının uyarısına rağmen es geçmesi tepkilere yol açmıştı.
HASAN ALİ'YE 2 MAÇ CEZA
Serkan Tokat'ın Hasan Ali'nin atılmasını ise raporuna rakibi yaralayıcı, şiddetli hareket olarak yazdığı ortaya çıktı. Bu durumda disiplin kuruluna sevk edilmesi beklenen Hasan Ali en az iki maç ceza alacak.