İşte Gaziantepspor­-Fenerbahçe Maçı Hakeminin Aldığı Not

Süper Lig'in 14.haftasında Gaziantepspor­ ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta verdiği ve vermediği kararlarla tartışılan isim haline gelen hakem Serkan Tokat'ın performansıyla sınıfı geçtiği öğrenildi.





GÖZLEMCİDEN TOKAT'A 8.4

Karşılaşmada verdiği birçok karar tartışma konusu olan, Başkan Aziz Yıldırım'ın da sert eleştirilerine maruz kalan Tokat'ın gözlemcisi Adnan Şeker'in 8.4 (iyi, beklenen performans) notunu verdiği belirlendi.

3 KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tokat'ın Hasan Ali'ye gösterdiği kırmızı kart, son dakikada Caner'in Orkan'a yaptığı harekete "devam" demesi ve Markovic'e yapılan faullü hareketi yardımcısının uyarısına rağmen es geçmesi tepkilere yol açmıştı.