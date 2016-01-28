İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yasemin Öztürk kimdir?

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Türkiye'de son senelerde giderek popülaritesi artan ve herkesin merakla izlediği veya seyrettiği program kategorilerinden bir tanesi olan moda programları her geçen gün biraz daha fazla seyirci kitlesine hitap etmeyi başarıyor. Özellikle başarılı sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz sene satın aldığı televizyon kanalı Tv8 ekranlarında yayınlanan ve jürisinde Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Ivana Sert gibi isimlerin bulunduğu moda programı İşte Benim Stilim'de yepyeni bir sezon ekranlara getirilecek. Gelecek 2016 senesi ile beraber İşte Benim Stilim'in Ünlüler formatı ekranlara getirilerek, izleyiciyle buluşturulacak. İşte Benim Stilim Ünlüler isimli moda programında tarzlarını sergileyecek olan isimler belli oldu. Birçok ünlünün moda rekabeti ekranlara gelecek, bu rekabette kazananın kim olacağı şimdiden merak ediliyor. İşte Benim Stilim Ünlüler isimli programda yer alacak olan ünlü adlardan bir tanesi de Yasemin Öztürk. Yarışmaya katılan Yasemin Öztürk ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız.





İşte Benim Stilim Ünlüler isimli programa dahil olan Yasemin Öztürk Kimdir ?

Türkiye'nin yakından tanıdığı önemli oyunculardan bir tanesi olarak göze çarpan Yasemin Öztürk, gelecek sene oyunculuk dışında çok farklı bir programda yer almaya hazırlanıyor. Tv8 kanalında yayınlanan moda programı İşte Benim Stilim'in ünlüler formatında boy gösterecek. Başarılı oyuncu Yasemin Öztürk 25 Şubat 1794 tarihinde başkent Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Başarılı oyuncu 1999 senesinden itibaren aktif olarak oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Birçok sinema filmi ve dizilerde boy göstermiş kendisine has birçok hayran kitlesine sahip olmuştur. Oyuncu olmasına karşın sunuculuğununda iyi olduğu bilinen oyuncu birçok televizyonlarda yayınlanan programlarda sunucu olarak görev almıştır. 2002 senesinin en önemli dizilerinden biri haline gelen ve TRT ekranlarında yayınlanan Koçum Benim isimli dizide başrol oyuncu olarak rol yapmıştır. Burada iyi bir performans sergilemeyi başaran oyuncu şöhretine şöhret kattı. Türkiye'nin en çok izlenilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi Pusu'da da rol alarak büyük bir başarı yakaladı. Bizim Sokak isimli dizide 1999-2000 yılları arasında rol aldı. Aşk Skandalı isimli sinema filminde de rol aldı.