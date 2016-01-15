Tv8 ekranlarında önümüzdeki günlerde başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yarışacak olan Yasemin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gibi soruların yanıtlarını vermek için bu haberimizi hazırladık.Birbirinden güzel birbirinden iddialı ve başarılı isimler bu sezon İşte Benim Stilim Ünlüler sezonunda fırtına gibi esmeye geliyorlar. Jürinin karşısında bu kez ünlüler stillerini yarıştıracak... Sunuculugunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmada bilindiği üzere iki jüri üyesi değişti. İşte detaylar...





Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş bu sezonda jüri koltuğunda oturmayacaklar. Duygusal bir konuşma ile yarışmacılara veda eden Kemal Doğulu göz yaşlarını tutamadı. Bu giden iki isim yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya gelecek. Yeni jüri üyeleri ile başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında kimler yarışacak uzun süre merak edilen konulardan olmuştu. İsimler açıklanmaya ve Kadro belli olmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Yasemin Öztürk oldu.

İşte Benim Stilim Ünlüler Yasemin Öztürk Kimdir?









25 Şubat 1974 - Ankara) Türk sinema ve TV dizisi oyuncusudur.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Pek çok TV programında sunuculuk yaptı. 1999 yılından itibaren çeşitli TV dizilerinde rol alan Yasemin Öztürk, ilk olarak 2002 yılında TRT'de yayınlanan Koçum Benim adlı TV dizisinin başrol oyuncularından biri olarak görev aldı. Son olarak 2012 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı TV Dizisi'nde Psikolog Funda rolünü canlandırdı.

Filmografisi

MilaT - TRT1 - Figen Gürata (2015) (1-9 bölüm)

Buyur Burdan Kaç - İstanbul Sahne tiyatrosu (2013)

Nizama Adanmış Ruhlar - Samanyolu TV (Dizi) - (2012-2013)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Star TV (Dizi) - (2011-2012)

Aşk tutulması - (2008)

Yemin - TV Dizisi (2007)

Havva Durumu - Sinema Filmi - (2007)

2 Süper film birden - (2006)

Ezo Gelin - TV Dizisi (2006)

Aşka Sürgün - Atv (Dizi) - (2005)

Kurtlar Vadisi - Show TV (Dizi) - (2004-2005)

Canım Benim - ATV (Dizi) - (2004)

Çalınan Ceset - ATV (TV Filmi) - (2004)

Gece 11:45 - Sinema Filmi - (2004)

Kurtlar Vadisi Pusu - ATV (Dizi - (2014-2015)

Hababam Sınıfı Askerde - Sinema Filmi - (2004)

Radyo Tiyatrosu - TGRT Fm - (2003)

Aşk Skandalı - TV Filmi - (2001)

Koçum Benim - TRT (47 Bölüm) - (2001-2003)

Üvey Baba - Star TV (100 Bölüm) - (2000-2003)

Şahin - TV Filmi - (2000)

Sır - Kısa Film - (2000)

Bizim Sokak - Star TV (13 Bölüm) - (1999-2000)

Bizden Söylemesi - TRT (13 Bölüm) - (1999-2000)