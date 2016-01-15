Tv8 ekranlarında önümüzdeki günlerde başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yarışacak olan Pelin Suade kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Gibi soruların yanıtlarını vermek için bu haberimizi hazırladık.Birbirinden güzel birbirinden iddialı ve başarılı isimler bu sezon İşte Benim Stilim Ünlüler sezonunda fırtına gibi esmeye geliyorlar. Jürinin karşısında bu kez ünlüler stillerini yarıştıracak... Sunuculugunu yine Öykü Serter'in üstlendiği yarışmada bilindiği üzere iki jüri üyesi değişti. İşte detaylar...

Kemal Doğulu ve Nur Yerlitaş bu sezonda jüri koltuğunda oturmayacaklar. Duygusal bir konuşma ile yarışmacılara veda eden Kemal Doğulu göz yaşlarını tutamadı. Bu giden iki isim yerine Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya gelecek. Yeni jüri üyeleri ile başlayacak olan İşte Benim Stlim Ünlüler yarışmasında kimler yarışacak uzun süre merak edilen konulardan olmuştu. İsimler açıklanmaya ve Kadro belli olmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Pelin Suade oldu.

İşte Benim Stilim Ünlüler Pelin Suade Kimdir?





