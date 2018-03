İşte Benim Stilim Neslihan Önder Hakan Akkaya arasında büyük kavga

Neslihan Önder kimdir? İşte Benim Stilim 2016 Neslihan Önder hayatı ve biyografisi. Neslihan Önder Hakan Akkaya arasında büyük bir kavga çıktı. Ekranların en çok konuşulan programı kavga çıktı.



Son zamanlarda en çok izlenilen televizyon programı olarak gündemde olan İşte Benim Stilim, farklı formatlarla beraber ekranlardaki yerini çok kısa zaman içerisinde yeniden alacak. İşte Benim Stilim All Star adlı yarışmayla birlikte adeta reyting rekorları kırmayı bilen ve güzel sunucu Öykü Serter'in sunuculuğuyla daha da güzel bir program haline gelen moda programı, herkes tarafından beğenilerek izleniyor. İşte Benim Stilim All Star programı finalini yaptı ve kazananı belli oldu. Çok kısa bir ara verecek olan program yeni yılın ilk ayında ekranlara yeniden gelecek. Başarılı sunucu Öykü Serter ile harika bir serüven yakalayan ve başarılı modacı jürileriyle ekranlara renk katan yarışma yeni sezonunuda ünlülere yer verecek. Türkiye'de ses getirmiş ünlü isimler tarzları ile her zaman öne geçmek için savaşacaklar. İşte Benim Stilim Ünlüler ile ilgili taptaze bilgiler gelmiş durumda. Çok önemli isimler İşte Benim Stilim Ünlüler programında boy gösterecek ve kozlarını paylaşacaklar. İşte Benim Stilim adlı program yer alacak ünlü güzellerden bir tanesi de Neslihan Önder. Bugüne kadar birçok proje ile karşımııza çıkan isim Neslihan Önder, yeni sezonun en iddialı yarışmacılarından biri olacağa benziyor. Neslihan Önder ile ilgili bilgileri sizlere aktarıp, merağınızı gidereceğiz.









Neslihan Önder kimdir ? Kaç yaşındadır ? Hayatı ve biyografisi...



3 Ocak 1987 senesinde İstanbul ilinde hayata gözlerini açmıştır. 2006 senesinde Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçilmiştir. Aynı senede organize edilen Dünyanın En İyi Modeli yarulnasında ise ikinci olarak tüm dünyaya adını duyurmuştur. Bu gelişmelerin ardından Neslihan Önder, Çin'de 6 ay boyunca yaşamış ve bu süre zarfında birçok projede yer almıştır. Çin'den vatanına döndüğü gibi hayatını birleştirdi. Tam 4 yıl evli kalmasının ardından eşniden ayrıldı. Bu 4 yıl süren evlilik dolayısıyla mankenlik mesleğini icra edemedi. 2011 senesinde Feshion Week adlı bir program dolayısıyla mesleğine geri dönüş yapmayı başardı. Türkiye'nin en ünlü modacılarından biri olarak tanınan Uğurkan Erez'in ajansında manken olarak mesleğini sürdürmektedir.