İşte Benim Stilim All Star Yarışmacısı Ayşegül Doğan Kimdir?

Ayşegül Melisa Doğan kimdir? TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim 4.sezona iddialı yarışmacılarla geri döndü. 4. sezonda All Star'lar yarışıyor. All Star Yarışmacıları eski yarışmacılardan seçildi. İşte Benim Stilim All Star yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan ile ilgili bilgi haberimizde...





1992 İstanbul doğumludur.

Yaptığı işte marka olmak isteyen Ayşegül Melisa Doğan, İstanbul’da küçük bir butik sahibidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Özlem Özden, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı.

29 Kasım 2014 tarihinde yapılan eleme gecesinde Ayşegül Melisa Doğan jürinin oy birliği kararı ile elendi.



Boyu: 1.70



Kilosu: 52



Sosyal Medya Hesapları:



Twitter: @aysglmdogan



Instagram: @aysglmelisaa