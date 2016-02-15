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İşte Benim Stilim All Star Yarışmacısı Ayşegül Doğan Kimdir?

Ayşegül Doğan Kimdir? İştе Bеnim Stilim All Star Yаrışmаcısı - Ayşegül Melisa Doğan Survivоr'а Kаtılаcаk Mı Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile hаbеrimizdе yаyınlаnmıştır. All Star Yаrışmаcılаrı еski yаrışmаcılаrdаn sеçildi. İştе Bеnim Stilim All Star yаrışmаcısı Ayşegül Melisa Doğan ile ilgili bilgi hаbеrimizdе.

İşte Benim Stilim All Star Yarışmacısı Ayşegül Doğan Kimdir?

 Ayşegül Melisa Doğan kimdir?  TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim 4.sezona iddialı yarışmacılarla geri döndü. 4. sezonda All Star'lar yarışıyor.  TV8 İşte Benim Stilim, Eylül ayında 3.sezon sona erdiğinde "İşte Benim Stilim All Star" olarak yeniden ekranda olacağının sinyalini vermişti. All Star Yarışmacıları eski yarışmacılardan seçildi. İşte Benim Stilim All Star yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan ile ilgili bilgi haberimizde...


                                                                            Aysegül Melisa Doğan Kimdir?

Ayşegül Melisa Doğan Kimdir?


1992 İstanbul doğumludur.


Yaptığı işte marka olmak isteyen Ayşegül Melisa Doğan, İstanbul’da küçük bir butik sahibidir. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.


Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Ezgi Baylar, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Nur Bozar, Özlem Özden, Roza Şake, Sara Ayşem Koçoğlu, Tuğçe Ergişi, Meltem Keklik ile yarıştı.


29 Kasım 2014 tarihinde yapılan eleme gecesinde Ayşegül Melisa Doğan jürinin oy birliği kararı ile elendi.

Boyu: 1.70

Kilosu: 52

Sosyal Medya Hesapları:

Twitter: @aysglmdogan

Instagram: @aysglmelisaa
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