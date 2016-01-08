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İstanbul'un Ataşehir Kadıköy Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde elektrik kesintisi

10 Ocak Pazar günü İstanbul Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde bakım ve onarım çalışması nedeni ile günün belirli saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Ataşehir Kadıköy Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

"Ataşehir'de 10.00-15.00 saatleri arasında Küçükbakkalköy Mahallesi Yasa, Şerif Ali, Gamze, Ulusoy sokakları, Kadıköy'de 03.00-13.00'te Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçayır, Beyciğim, Siftah, Onan, Bayramyeri, Meltem, Halitağa, Söğütlüçeşme, Yavuztürk, Hayrullah Efendi, Osman Ağa, Çilek, Gaziosmanpaşa, Bayramyeri, Vişne, Tulumbacı Asım, Karadut, Kalem, Mahmut Baba sokakları, Üsküdar'da 10.00-13.00'te Kuzguncuk Mahallesi Bağcı, İcadiye, Limoncu Şakir sokakları, Beykoz'da ise saat 09.00-17.00 arasında Yeni Mahalle Mahallesi Gurur Çıkmazı, Ali Bostan, Arkboyu, Bahar Çıkmazı ve Mis Sokak."

Kaynak : AA

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