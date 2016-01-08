İstanbul'un Ataşehir Kadıköy Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

"Ataşehir'de 10.00-15.00 saatleri arasında Küçükbakkalköy Mahallesi Yasa, Şerif Ali, Gamze, Ulusoy sokakları, Kadıköy'de 03.00-13.00'te Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçayır, Beyciğim, Siftah, Onan, Bayramyeri, Meltem, Halitağa, Söğütlüçeşme, Yavuztürk, Hayrullah Efendi, Osman Ağa, Çilek, Gaziosmanpaşa, Bayramyeri, Vişne, Tulumbacı Asım, Karadut, Kalem, Mahmut Baba sokakları, Üsküdar'da 10.00-13.00'te Kuzguncuk Mahallesi Bağcı, İcadiye, Limoncu Şakir sokakları, Beykoz'da ise saat 09.00-17.00 arasında Yeni Mahalle Mahallesi Gurur Çıkmazı, Ali Bostan, Arkboyu, Bahar Çıkmazı ve Mis Sokak."

Kaynak : AA