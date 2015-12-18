İstanbul'da TV Kanalında çıkan yangın sonucunda ağır yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de Kanal G'nin binasında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Binanın bodrum katındaki stüdyosunda başladığı sanılan yangında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi
Yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanekaldırıldı. Önce bir patlama sesi duyulduğu ardından stüdyodan alevler yükseldiği belirtildi
Yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanekaldırıldı. Önce bir patlama sesi duyulduğu ardından stüdyodan alevler yükseldiği belirtildi