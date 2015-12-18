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İstanbul'da TV Kanalında çıkan yangın sonucunda ağır yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de Kanal G'nin binasında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Binanın bodrum katındaki stüdyosunda başladığı sanılan yangında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi

İstanbul'da TV Kanalında çıkan yangın sonucunda ağır yaralılar var
 İstanbul Çekmeköy'de Kanal G'nin binasında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Binanın bodrum katındaki stüdyosunda başladığı sanılan yangında 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı ve gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanekaldırıldı. Önce bir patlama sesi duyulduğu ardından stüdyodan alevler yükseldiği belirtildi
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