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İstanbul’da düzenlenen Diyarbakır yürüyüşüne polisten müdahale

İstanbul Kadıköy’de, Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasağı uygulamasını protesto amaçlı yürüyüş ve gösteri düzenlemek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yürüyüşe geçmek isteyen HDP’li gruba izin verilmedi.

İstanbul’da düzenlenen Diyarbakır yürüyüşüne polisten müdahale
İstanbul Kadıköy’de, Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasağı uygulamasını protesto amaçlı yürüyüş ve gösteri düzenlemek isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yürüyüşe geçmek isteyen HDP’li gruba izin verilmedi. 
Akşam saatlerinde Bahariye Caddesi'nde toplanan HDP üyeleri, Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasağını ve olayları protesto etmek için gösteri düzenlemek istedi.

Mehmet Ayvalıtaş Parkı üzerinden yürüyüşe geçen gruba polis izin vermedi.

Basın açıklaması yapan göstericiler, yürüyüşte ısrar etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

Öte yandan ara sokaklara giren polis ekipleri, sokakta şüpheli görülen bazı kişilerin kimlik sorgusunu (GBT) yaptı.
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