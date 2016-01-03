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İstanbul'a Pazar kar sürprizi şaşırttı

Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı yerine yağmura bırakacak denmesinin ardından hafta sonu yeniden kar yağması surpriz olarak nitelendirdi

İstanbul'a Pazar kar sürprizi şaşırttı
 İSTANBUL'da kar yağışının Cumartesi günü kenti terk edeceği belirtilmişti ancak akşam saatlerinde bazı bölgelerde kar yağışı yeniden görüldü. Bağcılar, Esenler, Halkalı ve Taksim'de kar yağışı aralıklara da olsan yeniden yüzünü gösterdiBeyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi' nde kar yağışı yine yerli-yabancı gezginlerin özçekimleriyle anılaştırıldı.

Öte yandan Yıldız Parkı içinde bulunan Malta Köşkü önündeki havuz ise soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Burada bulunan bazı ördekler bir bölümü buz tutan suyun üzerinde yürüdü. İki kuğunun da aralarında bulunduğu ördekler ise havuzun buz tutmayan bölümde yüzdü.

KAR YERİNE YAĞMURA BIRAKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün açıkladığı verilere göre İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının yerini aralıklı yağmura bırakacağı belirtilmişti. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Pendik'te 19, Sarıyer'de 13, Kartal'da 12, Bakırköy'de 11 cm olarak ölçüldü.

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