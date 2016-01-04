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İstanbul'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da kadıköy başta olmak üzere Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerine 6 ve 7 Ocak tarihlerinde bakım ve onarım nedeniyle elektrik verilemeyecek

İstanbul'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de 10.00 ile 13.00 arasında Dumlupınar Mahallesi Bahçem, Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey sokaklarına, 13.30 ile 16.30 arasında Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış, Münir Nurettin Selçuk, Basri Dirimlili Çıkmazı sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, 7 Ocak'ta 10.00 ile 13,00 arasında, Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey Sokak, 13.30 ile 16.30 arasında, Fenerbahçe Mahallesi İğrip, Dalyan Aralığı, Gülizar, Fuatpaşa, Fener Kalamış, Gazi Mehmetçik, Konuralp, Kızıltuğ sokakları elektrik alamayacak.

Ataşehir'de, 7 Ocak'ta 09.00 ile 13.00 arasında Küçükbakkalköy Mahallesi Yasa, Şerif Ali, Ulusoy sokaklarına, Beykoz'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Çubuklu Mahallesi Yazgı, Kireçocağı, Demirhisar, Dağ, Hitit, Engürü Bağı, Fırın, Çavdar Çıkmazı, Çayır, Asmalı Çıkmazı, Karadut, Otlu, Nilüfer, Rıfat Paşa, Ortanca sokaklarına, Üsküdar'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Çengelköy Mahallesi Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Ordu, Ebru, Çaprazlı, Bağlar, Engin sokaklarına elektrik verilmeyecek.

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