İstanbul Marmaray Yolcu Taşıma Rakamlarında Rekor Kırdı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dünyanın en prestijli projelerinden biri olan Marmaray'ın açılışının yapıldığı 23 Ekim 2013'ten bugüne kadar geçen iki yıllık sürede 105 milyon yolcu taşındığını söyledi.

Bakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en prestijli, Türkiye'nin göz bebeği projelerinden Marmaray'ın, 2 yılda 105 milyon yolcu taşıdığını ifade ederek, günlük ortalama bir kent nüfusu kadar yani 190 ile 210 bin civarında yolcu taşındığını belirtti.

Günün yoğun saatlerinde taşınan yolcu sayısının 27 bin seviyelerinde olduğunu anlatan Yıldırım, Marmaray'ın hem dünyanın en önemli şehirlerinden İstanbul için prestij projesi olduğunu, hem de İstanbul'un ulaşım sorununa çok ciddi katkı sağladığını aktardı.

Bugüne kadar toplam 105 milyon yolcunun taşındığını bildiren Yıldırım, "Bunun 55 milyonu Avrupa'dan Asya'ya, yaklaşık 50 milyonu ise Asya'dan Avrupa'ya taşındı. İstanbul nüfusunun yaklaşık 7 katı kadar yolcu Marmaray ile kıtalararası seyahat etti. Günde 333 tren seferi yapıldı" diye konuştu.

Yolcu yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde 8 adet 5 vagonlu dizi seferler gerçekleştirildiğini dile getiren Yıldırım, yoğun saatlerde ise 2 adet 5 vagonlu set birleştirilerek 10 vagonlu setlerin çalıştırıldığını kaydetti.

Açılışından bugüne karşılıklı 212 bin 280 seferin gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, bu seferlerde 2 milyon 888 bin kilometre yol katedildiğini söyledi.

Marmaray'ın yerli ve yabancı turistin ilgisini çektiğini belirten Yıldırım, "Turistler, özellikle kafile olarak gezi talepleri oluyor. Marmaray artık İstanbul'un önemli turizm destinasyon merkezi oldu" dedi.

Bakan Yıldırım, açıldığı günden bu yana farklı özelliklere sahip yolculara ev sahipliği yapan Marmaray'ın düğün fotoğrafçılarının da vazgeçilmez noktalarından biri haline geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak : AA