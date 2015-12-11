İstanbul Kağıthane'de askeri araca silahlı saldırı

Kağıthane’de seyir halindeki askeri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda 2 astsubay hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından emniyet ve askeri yetkililer hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Olay TEM Otoyolu'nun Nurtepe Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Silivri Cezaevi'nde görevli jandarma aracı Okmeydanı’ndan TEM Otoyolu'na doğru ilerlediği sırada viyadük üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda araçta bulunan Astsubay Süleyman Işık sağ kulağı, omuz ve sırtından, Astsubay Ercan Aydoğan ise sağ dizinden yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı askerler ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının hafif olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından araç çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemede araçta 14 kurşun izi olduğu tespit edildi. Olayın ardından üst düzey askeri yetkililer ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.





İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN: YARALILARIN DURUMU İYİ

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan hastane çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaralıların durumunlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından jandarma aracı olay yerinden çekilerek götürüldü. Yaralı askerler ise daha sonra Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.