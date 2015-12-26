İstanbul'da bu ilçelere elektrik verilmeyecek

Bugün yapılan açıklamaya göre İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ istanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve çalılma nedeniyle elektrik verilmeyeceğini açıkladı





İstanbul Anadolu Yakası ElektrikDağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Adalar'da 10.00-16.00 saatleri arasında Büyükada, Maden Mahallesi Güzeller, Kefil, Konak, Kozalak, Malül Gazi, Nevruz, Panjur, Yılmaz Türk, Ücra, Alpaslan, Büyük Şakir Paşa, Deniz Kulübü, Donanma, Başlala, Ada Cami Çıkmazı, Kesedar, Kumsal, Topuz ve Çakır Manav sokaklar.

Ataşehir'de 12.30-15.30 arasında Ferhatpaşa Mahallesi 91, Toplum, 46 ve 89 sokaklar.

Beykoz'da 09.00-18.00 saatleri arasında Göztepe Mahallesi Güz Çıkmazı, Bent, Ezgi, Arkadaş ve Kardeşler sokaklar, Yeni Mahalle Birkandan, Kuyu, Nişangah ve Nişanlı sokaklar.

Kadıköy'de 09.00-12.00 saatleri arasında Erenköy Mahallesi Sancak ve Nurettin Ali Berkol sokaklar.

Kartal'da 00.00-07.00 arasında Kordonboyu Mahallesi Tekel, Merve, Narlıbahçe, Marmara, Akdeniz, Nazende, Yalıboyu, Sandalcı, Kumlar, Uygar, Begonya, Bayındır, Şenova, Orkide, İpek Böceği, Işıldar, Orhantepe, Alaska, Fethiye, Mimoza, Demirbahçe, Merhaba, Şehit Semih Balaban, Şehit Astsubay Serkan Aktepe, Orhangazi, Nevbahar, Defne, Gülizar, Fulya ve La sokaklar.

Maltepe'de 00.00-07.00 arasında Cevizli Mahallesi Füsun, Nedret, Yeşil, Cömert, Yalı İstasyon, Mareşal Fevzi Çakmak, Piri Reis, Leylak, Taylan, Timurhan, Fethiye, Cami, Gözde, Derya, Orhantepe, Tırpan sokaklar.

Şile'de 08.00-17.00 arasında Ahmetli Mahallesi Ahmetli, Erenler Mahallesi Aycan, Korucu Mahallesi Korucuköy, Satmazlı Mahallesi Satmazlı Sokak.

Pendik'te 09.00-15.00 arasında Yenişehir Mahallesi Lale, Zambak, Gül, Akkaya, Cumhuriyet, Erdem, Eşref Bitlis, Gökay, Fehim, Menekşe, Millet, Mustafa Akyol, Osmanlı ile Reyhan sokaklar.

Kaynak : AA