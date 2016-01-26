Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstanbul - Ankara - İzmir 15 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Yurdun büyük bir bölümü kar yağışı ve soğuk hava ile imtihan olurken haberimizde 15 günlük hava durumu hakkında en detaylı bilgilere ulaşacaksınız

İstanbul - Ankara - İzmir 15 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

 Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Salihli Haber Toroslar mevkii, Konya'nın güneydoğusu ile Niğde ve Kayseri'nin doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                                  

HAVA SICAKLIĞI:Hava sıcaklığının artmaya devam ederek; Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.




RÜZGAR:Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.


UYARILAR


YÜKSEK SICAKLIK UYARISI: Ülkemizin büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.