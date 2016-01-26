İstanbul - Ankara - İzmir 15 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Salihli Haber Toroslar mevkii, Konya'nın güneydoğusu ile Niğde ve Kayseri'nin doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:Hava sıcaklığının artmaya devam ederek; Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

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