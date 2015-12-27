İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a bu sene kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre önümüzdeki hafta içi Türkiye'de hava sıcaklığı hızlı bir şekilde düşecek.



Pazartesi gününden itibaren Marmara'da görülecek poyraz rüzgarının etkisiyle sıcaklıklar hızla düşerken sert poyraz beraberinde yağış da getirecek. İstanbulbaşta olmak üzere tüm Marmara'da kar yağışı Çarşamba akşamı ile birlikte bekleniyor...



İstanbul'da yılbaşı akşamı sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek, en yüksek sıcaklık ise 3 derece olacak ve tahminlere göre kar yağışı da olacak.

Kentteki kar yağışının 1 Ocak cuma günü de devam edeceği belirtiliyor. 30 Aralık günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.



Ankara'da, sıcaklık -8 dereceye kadar düşüyor. Ancak tahminlere göre, Ankara’da kar yağmayacak.