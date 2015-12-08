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İsrail Askerleri Terör Estirmeye Devam Ediyor Yine Bir Can Aldılar

İsrail askerleri Filistinde genç yaşlı kız erkek demeksizin masum insanları katletmeye devam ediyor, bu sefer Batı Şeria'nın Güneyinde bulunan Ed-Dehişe'de masum bir Filistinli genci öldürdüler

İsrail Askerleri Terör Estirmeye Devam Ediyor Yine Bir Can Aldılar
 İsrail askerleri Filistinde genç yaşlı kız erkek demeksizin masum insanları katletmeye devam ediyor, bu sefer Batı Şeria'nın Güneyinde bulunan Ed-Dehişe'de masum bir Filistinli genci öldürdüler
Beytullahim kentindeki El-Hüseyin Hastanesinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, 19 yaşındaki Filistinli Malik Ekrem Şahin'in başından kurşunla yaralanmış olarak getirildiğini, müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Görgü tanıkları da bazı Filistinlileri gözaltına almak için Dehişe kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında çatışma çıktığını kaydetti.
Görgü tanıkları, çatışmada İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ve Şahin'in çatışma esnasında yaralandığını ifade etti.
İsrail'in Filistinlilere saldırıları, Yahudi yerleşimcilerin de Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları nedeniyle bölgede gerginlik giderek artarken, ekim ayı başından bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 116'ya çıktığı ve aynı dönemde 21 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Öte yandan, İsrail'in, "tehdit unsuru olmayan Filistinlileri sokak ortasında yargısız infaza tabi tutması" insan hakları örgütlerinin eleştirilerine neden oluyor.
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