İşlenen cinayet tapu kayıtlarında ortaya çıktı

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İlçesi Tece Deniz Mahallesi’nde Florya tatil Sitesi’nde oturan Abdullah Şahin, 17Temmuz 2014’te evinde ölü olarak bulundu.

Şahin’in ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırmayı yürütürken, otopside yaşlı adamın içtiği içekceklerin içerisinde konulan ilaçlardan dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren ekipler, tapu kayıtlarında yaptığı incelemede Abdullah Şahin’in ölmeden kısa bir süre önce kendisine ait gayrimenkullerin, aralarında kan bağı bulunmayan üçüncü kişilerin üzerine geçirildiğini belirledi.

yapılan çalışmaların sonunda Şahin’in dini nikahla birlikte yaşadığı Venhar D. (48) ile emlakçı arkadaşı Onur Y. (33), Emrah İ. (28) ve Özer Ç.’yi (31) Kayseri’de yakalayarak gözaltına aldı.

’e getirilen zanlılardan Venhar D. ile Özer Ç.’nin cinayeti itiraf ettikleri, diğer 2 şüphelinin ise suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

MezitliMersin