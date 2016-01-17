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İŞKUR hibe başvuruları ne zaman? - Şartları neler? - Kimler Faydalanabilir?

2016 17 Ocak Pazar tarihli haberlimizde İŞKUR hibe başvuruları ne zaman? - Şartları neler? - Kimler Faydalanabilir? hakkında aranılan bilgileri güncel son dakika haberleri ile detaylarda bulabilirisniz

İŞKUR hibe başvuruları ne zaman? - Şartları neler? - Kimler Faydalanabilir?

 İŞKUR hibe başvuruları ne zaman? Şartları neler? Kimler faydalanabilir?  İŞKUR 36 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.Desteklenecek projeler hangileri?

İŞKUR Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.


Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler; 

1-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
2-Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
3-Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 
4-Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 
5-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Son Başvuru Tarihi

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 30 Aralık 2015 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edebilirler.

İŞKUR Hibe Başvuruları Şartları ve Detaylar İçin Tıklayınız
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