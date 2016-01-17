İŞKUR hibe başvuruları ne zaman? Şartları neler? Kimler faydalanabilir? İŞKUR 36 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.Desteklenecek projeler hangileri?



İŞKUR Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 36 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.





Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.





Yayımlanan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.





Desteklenecek projeler;





1-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2-Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3-Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4-Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.





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