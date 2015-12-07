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IŞİD'e Katılmak İsteyip Yola Çıkan 9 Kişi Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep'te IŞİD'e katılmak için gelen 9 kişi tespit edilerek kıskıvrak yakalandı, 9 kişiden 7 sinin yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı

IŞİD'e Katılmak İsteyip Yola Çıkan 9 Kişi Kıskıvrak Yakalandı
 Gaziantep'te IŞİD'e katılmak için gelen 9 kişi tespit edilerek kıskıvrak yakalandı, 9 kişiden 7 sinin yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı
GAZİANTEP'te, polis tarafından yürütülen çalışmalarda IŞİD'e katılmak için kente taksilerle gelen 2'si Türk, 7'si yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'e katılmak için Adana'dan Gaziantep'e gelen 9 kişinin polis tarafından yakalandığı ve yabancı uyruklu 7 kişinin sınır dışı edileceği belirtilerek şöyle denildi:
"DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi, ilimiz üzerinden çatışma bölgelerine geçiş yapacak terör örgütü mensuplarının engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar doğrultusunda;
02.12.2015 tarihinde ticari taksiler ile Adana’dan ilimize gelen 2’si Türk vatandaşı 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanmıştır. DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında işlem başlatılan 9 şüpheli şahıs 05.12.2015 tarihinde adli mercilere sevk edilmeleri neticesinde haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmışlardır. Serbest bırakılan 7 yabancı uyruklu şahıs Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişlerdir."
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GaziantepIŞİD
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