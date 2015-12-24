IŞİD Irak güzeli Şeyma Kasım Abdülrahman'ı telefonla tehdit etti

Jerusalem Post gazetesi, Irak 'ın 43 yıl sonraki ilk güzellik kraliçesi Şeyma Kasım Abdülrahman ’ın IŞİD ’den telefon aldığını ve örgüte katılmayı kabul etmezse kaçırılmakla tehdit edildiğini yazdı. Yarışmanın organizatörleri de Şeyma’nın gergin olduğunu ama ‘her türlü engele rağmen yoluna devam edeceğini’ söyledi.



Yarışmaya Irak’ın kuzeyindeki Kerkük’ten katılan 20 yaşındaki Şeyma, birinciliğinin ardından NBC News kanalına şu demeci vermişti: “Irak kadının toplumda var olduğunu kanıtlamak istiyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü yaptığım şeyin yanlış olmadığından eminim.” Crave Magazine’e göre, yarışmaya 200 kişi başvurmuş ama gelen tehditler yüzünden yalnızca 10 tanesi katılmıştı.