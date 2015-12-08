IŞİD Bahanesi İle Bebekleri Bombaladılar

Suriye'nin Halep kentinde Rus ordusuna ait savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 14 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kentteki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları muhaliflerin kontrolündeki Sukuri, Hulok ve Firdevs mahallelerine hava saldırısı düzenledi. 14 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı saldırıda, çok sayıda yerleşim biriminin yıkıldığı ve hasar gördüğü belirtildi. Saldırıda bir okulun da hedef alındığını ifade eden yetkililer, ölen ve yaralananların büyük çoğunluğunun çocuk olduğunu kaydetti.



70'TEN FAZLA HAVA SALDIRISI

Öte yandan Halep Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Mustafa Ebu Şefik ise "Rus ordusuna ait savaş uçakları, Halep'in güneyinde Han Tuman beldesi ve çevresine 70'ten fazla hava saldırısında bulundu'' dedi. Rusların hava desteğiyle rejim güçlerinin kentin güneyindeki Hilsa köyünde kontrolü tekrar ele geçirdiğini belirten Şefik, muhaliflerin de Halidiyye Mahallesi'nde rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı bir binayı havaya uçurduğunu söyledi.