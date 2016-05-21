İşçilerin Maaşlarını Elden Verme Dönemi Kapanıyor

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi gazete’de yayımlandı.





Ücretlerin bankalar aracılığı ile ödenmesinde 10 olan işçi sayısı alt sınırı beşe çekildi. Daha önce 5953 sayılı Kanun’a tabi olarak en az 10 gazeteci çalıştıran işverenin, personel ücretlerini bankalar aracılığıyla ödemesini öngören hüküm, en az beş gazeteci çalıştıran işverenleri kapsayacak şekilde düzenlendi. Deniz İş Kanunu’na tabi olarak en az beş gemi adamı çalıştıran işletmeler maaş ödemelerini bankadan yapacak.