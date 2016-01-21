İrem Derici kocası ile boşandı mı? İrem Derici Kimdir? İrem Derici Şarkıları

Şarkıcı İrem Derici ile eşi Rıza Esendemir'in boşanacakları haberleri gündeme bomba gibi düştü.Derici, eşinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından silip takibi bırakınca boşanacakları haberleri daha da güçlenmişti.

İREM DERİCİ'NİN EŞİ BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

Fakat Rıza Esendemir'in önceki gün Derici'yi takibi bırakması ve yeniden takip etmesi ikilinin hayranlarını birbirlerine düşürdü.

Kısa sürede eşinin fotoğraflarını bir bir silen İrem Derici'ye hayranları eleştiri mesajları atmaya başladı. Bir takipçisi "Reklam kokan hareketler bunlar" diye yazarken başka bir takipçisi ise "Sabah Rıza Esendemir'in fotoğrafları vardı. Gazetelerde haber çıkınca o da silmiş. Reklam olduğu besbelli" notunu yazdı.

İREM DERİCİ RIZA ESENDEMİR EVLİLİĞİNDE ŞOK!

İrem Derici kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Jale Ediz, reklamcılık yapan babasının adı Hulusi Derici’dir. 4 yaşında org çalmaya başladı. İrem 5 yaşında iken anne- babası boşandı. İlkokula giderken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde eğitime başladı lise bitene kadar devam etti. Işık Lisesinden mezun oldu. 16 yaşında iken bir burun estetik ameliyatı oldu.

İrem Derici ne iş yapıyor ve mesleği ne?

Mesleği ve kariyeri | Şarkıcı

İrem Derici hangi tarihte doğdu ve şuan kaç yaşında?

21.Mart.1987 tarihinde doğdu ve şuanki yaşı: 28

İrem Derici nerede doğdu ve burcu nedir?

İstanbul ilinde dünyaya geldi ve burcu: Koç

İrem Derici Hayatı ve Ayrıntılı Biyografisi

İrem Derici kimdir biyografi

Şimdi de İrem Derici ile ilgili hazırladığımız detaylı biyografiyi paylaşalım; 16 yaşından beri Beyoğlu’nda kulüplerde ‘Monopop’ adlı gurubu ile şarkı söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra babasının yanında reklam a. Reklamcılıktan kurtulup şarkı söylemek için çareyi ‘O Ses Türkiye’ye katılmakta gördü.

Acun Ilıcalı‘nın sunduğu 2011 yılında Mustafa Sandal, Hadise Açıkgöz, Hülya Avşar ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarı finalde elendi.

Melih Kibar’ın bugüne kadar hiç duyulmamış son bestesi “Bensiz Yapamazsın hızlı bir giriş yaptı. Mayıs 2013′de “Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı” adlı single ile Türkiye’de fırtına gibi esti. Sözü ve müziği Sezen Aksu ‘ya ait şarkının klibi Müyap kanalında 24 milyon izlenme sayısına ulaşarak bir rekora imza attı.

2014 yılının başlarında Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen"i coverlayarak bir tekli çıkardı.

İrem Derici asıl çıkışını 15 Nisan 2014′de “Kalbimin Tek Sahibine” adlı şarkı ile yaptı. Piyasaya çıktığı andan itibaren dijital platformlarda “en çok dinlenenler” arasına giren şarkı internet ortamında en fazla indirilen ve dinlenen şarkı olma başarısını elde etti.

15 Nisan 2014'de son teklisi ‘Kalbimin Tek Sahibine’ ise adeta nikah-düğün organizasyonlarının resmi şarkısı oldu. 2014 yılında Altın Kelebek Ödülleri, En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü kazandı.

İrem Derici, 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu, aranjör Rıza Esendemir ile evlendi. Sağ elinin bileğine eşinin adını dövme yaptırdı. 14 yaşında iken de sol kolunun altına latince “şeytan dürttü” yazan dövme yaptırmıştır.

Albümleri :

2012 - Bensiz Yapamazsın (Single)

2013 - Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

2013 - İki (Maxi Single)

2014 - Neredesin Sen (Single)

2014 - Kalbimin Tek Sahibine (Single)

2014 - Üç (Maxi Single)

Bu arada bir çok hayranı ise İrem Derici'ye destek mesajları atarken, Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcının sayfasının en üstünde yeni albümü 'Dantel'in çıkış tarihinin yazması ise dikkat çekiyor.