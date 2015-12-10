Irak Kürt Yetkililer Türk Askerine Sarıldı

Al Jazeera'nın konuyla ilgili sorularını Duhok'taki geçici karargâhında yanıtlayan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP)'nin Musul bölge sorumlusu İsmet Recep, sürecin başından beri yasal olarak yürütüldüğünü ve önümüzdeki dönemde daha fazla Türk askerinin gelmesi gerektiğini söylüyor:

"2014 yılında eski Musul valimiz Esil Nuceyfi'nin talebiyle, IŞİD'a karşı savaşan Musullu gönüllülerin eğitilmesi konusunda Türkiye destek sözü verdi. Bu kapsamda 'Musul'u Özgürleştirme Kampı' adıyla bir askeri eğitim merkezi kuruldu. Türk subay ve astsubayları bu kampta eğitim vermek üzere bölgemize geldi. Başika'nın kuzeyinde, Zelikan'a bağlı Gudat köyünde kurulan kampta şu anda 3 bölükten oluşan 1050 kişilik bir Haşdül Vatani gücü bulunuyor. Kursiyer sayısı arttığından Türk eğitmenler de arttı. Bu gücün 4 bin 500 kişiye ulaşması planlanıyordu. En kısa zamanda bu hedefe ulaşabilmek için daha vazla Türk askerinin eğitim faaliyetlerine katılmak için gelmesi gerekir."

Peşmerge güçleriyle birlikte Musul operasyonuna katılması planlanan Haşdül Vatani birliklerinin birinci aşamada hafif silahlar konusunda eğitim gördüğünü söyleyen Recep, ikici aşamanın ağır silahları kapsayacağınının altını çiziyor:

"Haşdül Vatani birliklerinin peşmerge güçleriyle uyum içerisinde ve verimli bir şekilde hareket edebilmesi için ağır silahlar konusunda da eğitim görmesi gerekiyor. Yeni gelen Türk eğitmenlerin bir kısmı bu alanda uzman. Türk askerlerinin artması bundan kaynaklanıyor. Gelen güçler muharip değil."

'Irak'ın egemenliğine bir kasıt yok'

Türk askeri sayısının görev değişimi sırasında artmış olmasının bir emrivaki olmadığını söyleyen KDP Musul sorumlusu Recep, tüm ayrıntıları önceden konuşulmuş bir intikalin neden bu kadar büyütüldüğünü anlamadığını söylüyor:

"IŞİD'e karşı şu anda Irak'ta İran, Kanada, Amerika ve Almanya gibi ülkelerden de askeri uzmanlar bulunuyor. Türk askeri de yalnızca Zelikan kampında bulunmuyor. Peşmerge güçlerine de Diyana ve Karaçolan'da eğitim veren Türk askerleri var. Bunların hepsi merkezi hükumet ile koordineli çalışmalar. Bu insanlar IŞİD vahşetine karşı bize uzanmış ellerdir. Egemenliğimiz ile ilgili bir kasıt veya tehlike yoktur."

KDP'li yetkiliye göre Haşdül Vatani'ye yalnızca Musul nüfusuna kayıtlı gönüllüler alınıyor. Bu gönüllülerin çoğunluğunun Arap olduğunu söyleyen Recep, büyük sayıya ulaşan Telaferli Türkmenlerin yanında bölgedeki Kürt, Hristiyan ve Ezidilerin de silah altına alındığını hatırlattı.

Kaynak: Al Jazeera

Bağdat yönetimi Türk askeri eğitim kampına sevk edilen yeni birliklerin ulusal egemenliklerine meydan okuduğunu ileri sürerken Bölgesel Kürt Yönetimi söz konusu kampın yasal çerçevede kurulduğunu belirtiyor.