İphone İOS Siri nedir? - Türkçe Nasıl Aktif Edilir? - Nasıl Kullanılır? - Nasıl Açılır?

Milyonlarca kullanıcının merak ettiği Siri nedir? ne işe yarar? iOS 8.3'ün kullanılmaya başlamasıyla gündeme gelen kişisel akıllı asistan ve navigasyon Siri nasıl ve hangi cihazlarda kullanılır? En çok merak edilen konuların başında gelen soru Siri Türkçe nasıl yapılır? Türkçe desteği ile hayatımızın bir parçası haline gelen Siri hakkında merak edilen konular sitemizde. İşte Milyonlarca kişinin kullandığı Siri hakkında merak edilenler...



Siri nedir?

Siri (telafuz /ˈsɪri/) Apple'ın iOS işletim sistemi için tasarlanmış bir kişisel akıllı asistan ve navigasyon programıdır. Uygulama kullanıcıların sorularını cevaplamak için doğal bir dille oluşturulmuş arayüzünü kullanır, öneriler sunar ve bir dizi istekleri daha gerçekleştirmek için web hizmetlerini kullanır.

Apple'ın yazılım konusundaki iddiası şu ki: Siri, zamanla kullanıcının kişisel tercihlerine uyum sağlar, sonuçlarını kişiselleştirir ve bu performansıyla paralel olarak yakındaki restoranları tavsiye eder veya direkt yol tarifinde bulunur.

Siri iOS 5'ten sonra iOS'un ayrılmaz bir parçası olmuştur ve yazılımı destekleyen ilk ürün iPhone 4S'tir. Üçüncü nesil iPad, iOS 6 ve Siri ile birlikte satışa sunulmuştur ve daha sonra iPhone 5, beşinci nesil iPod Touch, dördüncü nesil iPad ve iPad Mini'lere de Siri eklenmiştir. Ayrıca Siri'yi seslendiren kişi Susan Bennett olarak bilinmektedir. iOS 8.3 ile birlikte Türkçe dil desteği de gelmiştir.

Türkçe nasıl kullanılacak?

Yapmanız gereken ilk şey, akıllı cihazlarınızın ayarlar bölümünde bulunan "Yazılım Güncelleme" komutu ile iOS 8.3'ü cihazınıza kurmanız gerekiyor. Güncellemenin yüklenmesinin ardından akıllı cihazlarına Türkçe komutlar veren Apple kullanıcıları, Siri'den Türkçe yanıtlar alabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi, dünyanın farklı bölgelerinde İngilizce’yi farklı aksanlar ile kullanan kullanıcıları için bu ayrıma izin verecek özelliğini de iOS 8.3 ile kullanıcılarının beğenisine sundu.

Bu kapsamda Hindistan İngilizcesi gibi diller artık Siri tarafından algılanabiliyor. Bu işletim sistemi, iPhone'lar için iPhone 4S ve üzeri, iPad'ler için iPad 2 ve üzeri modellere yüklenebiliyor.