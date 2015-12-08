iPhone 7 Türkiye'ye Geldi mi? Satış Fiyatı Ne Kadar?

Geniş ekranlı iPhone modelleriyle oldukça başarılı bir satış grafiğine ulaşan Apple’ın üzerinde çalıştığı iPhone 7 şimdiden merak konusu oldu. Şirketin yakın takipçisi olan Yasser Farahi’ye yeni iPhone modelinin neye benzeyeceği sorulduğunda, başarılı tasarımcıdan muhtemel bir görünüm geldi.

Telefon devini yakından takip eden Yasser Farahi’ye yeni cihazın neye benzeyeceği sorulduğunda, cevap olarak muhtemel bir iPhone 7 tasarımı paylaştı.

Farahi, şirketin yeni modeli hakkında fikir yürüten ilk kişi değil. Teknoloji sitelerinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlerinde iPhone serisinin yeni üyesinin temel özellikleri şimdiden tartışılmaya başlandı. Android işletim sistemi ile çalışan bazı akıllı cihazlar bir süredir kablosuz şarj özelliğine (Wireless charging) sahip. iPhone 7’de de bu özelliğin bulunacağı tahmin ediliyor.

iPhone 6’da olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone’un 5GB RAM’e sahip olacağı sıklıkla dile getirilen iddialar arasında. Başka bir söylentiye göre ise yeni akıllı telefonun hafızası, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’tan farklı olmayacak ve ürün, 16, 64 ve 128 GB kapasite seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Apple’ın yeni modelinin iOS 9 ya da iOS 10 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin edilirken, 2016 yılında tanıtılması bekleniyor.

İPHONE 7 İÇİN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

4 inç'lik yeni model

Verilen bilgilerde dikkat çekici bir nokta ise Apple'ın Eylül için 3 yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlandığı yönünde. iPhone 6 ve 6 Plus lansmanından kısa bir süre sonra ortaya 4 inç ekranlı yeni iPhone iddiaları gerçek olabilir. Digitimes'ın kaynakları da Apple'ın tek elle kullanıma önem veren ve 4 inç'ten vazgeçemeyen kullanıcılar için yeni bir iPhone modeli duyuracağını doğruluyor.



Safir Kristal Cam Ekran

2014 yılında iPhone 6 modelinin safir kristal cam ekran olarak çıkacağı söylentileri gerçek olmadı. Ve görünüşe göre, birçok iPhone kullanıcısının iPhone 6 modelinin kolay çizldiği yönünde şikayeti var. 2014 yılında Apple firmasının safir cam üreten bir şirket ile anlaştığı söylentileri çoğaldı. Bu nedenle, Apple'ın iPhone 7 üzerinde safir kristal cam ekranı kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kablosuz Şarj

Kablosuz Şarj özelliği Android cihazların bir çoğunda ve Samsung'un yaklaşan amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S6'da mevcut olacak.

Bu nedenle, Kablosuz şarj özelliği herhangi bir benzer akıllı telefonlarda bulunuyorsa bu, Apple iPhone 7'ye bir katma değer olacaktır.

Geliştirilmiş Pil Ömrü

Android akıllı telefonların pil ömrü her yeni modelde biraz daha artıyor. Buna rağmen iPhone'ların pil ömrü hala beklentilerin altında kalıyor. Ve dahası, android telefonlar en yeni donanım birimleri ile daha az güç kullanan, olağanüstü performans yeteneğine sahip. Ve bu nedenle, Apple daha az güç tüketen işlemci ile pil ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Su geçirmez Dış Gövde

Son birkaç yıl içinde piyasaya ya su geçirmez dış gövdesi olan ya da suya dayanıklı kaplama ile üretilmiş bir çok telefon modeli sunuldu. Samsung Galaxy S5 ve Sony Xperia serisi bu örneklerden bazılarıdır. Apple'ın iPhone7 modelinde su geçirmezliğe çok önem vereceği söyleniyor. Söylentiler doğruysa, sadece dış gövde ve ana devre kartları değil tüm telefon su geçirmez olacak.



Mükemmel Ekran Çözünürlüğü

Samsung telefonlar ile Apple cihazları karşılaştırdığımızda, Samsung cihazların üstün çözünürlük farkı her zaman göze çarpıyor. Teknoloji devi Apple, iPhone 6 Plus modelinde ilk Full HD cihazını sundu. Bu nedenle, önümüzdeki Apple iPhone 7 modeli Quad HD ekrana sahip olabilir.

Force Dokunmatik Ekran

iPhone 7, Force Touch dokunmatik ekran teknolojisi ile sert bir dokunuş ve hafif bir ayırt yeteneğine sahip olacak. Bu özel Force Touch, esnek Retina ekrandaki minik elektrotları kullanarak, hafif bir dokunuş ile güçlü bir basma hareketi arasındaki farkı anlıyor ve istenildiği zaman ekrandaki içeriklerle ilgili belirli kontrollere anında erişim sağlıyor.

Not: iPhone 7'ye ait veriler yabancı kaynaklardan derlenmiş olup gerçek verileri kapsamamaktadır.

iPhone kullanıcılarına müjde: Pil ömrü uzadı!

Daha da uzun pil ömrü

Her gün yaptığınız işlerde daha fazla pil ömrüne sahip olmanız için, tüm işletim sistemi genelindeki uygulamalar ve temel teknolojiler, pil kullanımını mümkün olduğunca azaltacak şekilde daha verimli hale getirildi. Şimdi, ortam ışığı ve yakınlık sensörleri sayesinde, iPhone’unuz masaya yüz üstü koyulduğunu anlıyor ve bildirim geldiğinde bile ekranınızın açılmasını önlüyor. Ve yeni Düşük Güç modu, pil ömrünü daha da uzatmanızı sağlıyor.

Daha küçük, daha pratik güncellemeler

iOS 9, yeni güncellemeleri, önceden indirip açmanıza gerek kalmadan, daha da verimli bir şekilde aygıtınıza aktarıyor. Bu sayede, güncelleme yapmak için eskisi kadar çok boş alana ihtiyacınız olmuyor. Güncelleme zamanı geldiğinde ise, aygıtınızın siz uyurken veya onu en az kullandığınız saatlerde güncellenmesini sağlayan yeni bildirim seçenekleri alıyorsunuz.

Daha hızlı ve daha duyarlı

iOS 9’daki uygulamalar Metal’den yararlanıyor; böylece CPU ve GPU’yu daha verimli kullanarak daha hızlı kaydırma, daha kusursuz animasyonlar ve daha iyi bir genel performans sunuyor. Mail, mesajlar, web sayfaları ve PDF’ler daha hızlı işleniyor. iPad’deki multitasking özellikleri de daha akıcı ve doğal hale geliyor.

Siri uygulaması

Siri şimdi daha geniş kapsamlı yanıtlar verebilmek için çok daha geniş bir konu yelpazesi içinde arama yapabiliyor. Söylediklerinizi daha doğru anlıyor ve sonuçları daha hızlı sunuyor.



Bilgileri depolama

iOS 9’da yerleşik bulunan yeni iCloud Drive uygulaması ile, iCloud’a kaydettiğiniz tüm dosyalara tek bir yerden erişin: Doğrudan Ana Ekran’dan. Uygulamanın içinde kolayca arama yaparak erişmek istediğiniz dosyayı bulun. Tüm dosyalarınızı tarihe, dosya adına veya Mac’inizde eklediğiniz herhangi bir etikete göre arayın. Uygulamadan çıkmanıza gerek kalmadan dosyalarınızı düzenleyin ve önizlemelerini görün. İhtiyacınız olan dosyayı bulmak için uygulamalar arasında dolaşmaya son. Daha iyi bir düzene merhaba.



iOS 9 kullanılabileceği cihazlar

iOS 9, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Tabletlerde ise iPad 2, iPad 3. ve 4. nesil, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2 ve iPad mini 3, ayrıca iPod Touch 5. nesil de iOS 9’a güncellemesi eklenebilecek cihazlar arasında yer alıyor.