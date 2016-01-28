İPhone 7 Özellikleri - İPhone 7 ne zaman çıkacak? - İPhone 7 Ram ve İşlemci Özellikleri

Apple yeni telefonu iPhone 7'nin tanıtımı için hazırlıklarını birbir tamamlıyor. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple iPhone 7 serisini tamamen kusursuz ve hatasız yaratmak istiyor. iPhone 7 kamera, işlemci, RAM ve çizilmez ekranıyla rakiplerini geride bırakmayı planlıyor. iPhone 7 teknik özellikleriyle birlikte ne zaman çıkacak? İşte detaylar..



iPhone serisinin her zaman projeksiyonlu, cam ekranlı ve kristal olacağı gibi iddialar sürekli gündemde bulunuyordu. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinde oldukça sorun yaşayan Apple, şirket gelirlerinde yaşadığı düşüş nedeniyle iPhone 7'yi kelimenin tam anlamıyla kusursuz olarak yaratmak istiyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan iPhone 7'nin çıkış tarihiyle ilgili ilk bilgiler geldi.





Dünya devi Apple'nin yeni iPhone modeli neye benzeyeceği ne zaman çıkacağı merak konusu. Heberimizin detayındahakkındaki ön araştırma bilgilerine erişebilirsiniz. Apple’ın son dönemde giriştiği geniş ekranlı iPhone modeli fikri ile başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı. iPhone serisinin yeni üyesiise ne zaman piyasaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Geniş ekranlı iPhone modelleriyle oldukça başarılı bir satış grafiğine ulaşan Apple’ın üzerinde çalıştığı, şirketin yakın takipçisi olan Yasser Farahi’ye yeni iPhone modelinin neye benzeyeceği sorulduğunda, başarılı tasarımcıdan muhtemel bir görünüm geldi.

Tayvanlı yetkililer ise, teknoloji sitesi Techno Buffallo’ya yaptığı açıklamada Apple’ın yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti.

Yetkililerin ortaya attığı bir başka iddia ise, Apple’ın mini bir iPhone yapabileceği yönünde oldu. Bu ürünün de 2016’te piyasada yer alabileceğini ifade eden yetkililer telefonun 4 inç ekranlı olabileceğini belirtti.

Telefon devini yakından takip eden Yasser Farahi’ye yeni cihazın neye benzeyeceği sorulduğunda, cevap olarak muhtemel bir iPhone 7 tasarımı paylaştı.

iPhone 7’de de bu özelliğin bulunacağı tahmin ediliyor.



Farahi, şirketin yeni modeli hakkında fikir yürüten ilk kişi değil. Teknoloji sitelerinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlerinde iPhone serisinin yeni üyesinin temel özellikleri şimdiden tartışılmaya başlandı. Android işletim sistemi ile çalışan bazı akıllı cihazlar bir süredir kablosuz şarj özelliğine (Wireless charging) sahip.de bu özelliğin bulunacağı tahmin ediliyor.





iPHONE 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?



Safir Kristal Cam Ekran





4 inç'lik yeni model

Verilen bilgilerde dikkat çekici bir nokta ise Apple'ın Eylül için 3 yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlandığı yönünde. iPhone 6 ve 6 Plus lansmanından kısa bir süre sonra ortaya 4 inç ekranlı yeni iPhone iddiaları gerçek olabilir. Digitimes'ın kaynakları da Apple'ın tek elle kullanıma önem veren ve 4 inç'ten vazgeçemeyen kullanıcılar için yeni bir iPhone modeli duyuracağını doğruluyor. 2014 yılında iPhone 6 modelinin safir kristal cam ekran olarak çıkacağı söylentileri gerçek olmadı. Ve görünüşe göre, birçok iPhone kullanıcısının iPhone 6 modelinin kolay çizldiği yönünde şikayeti var. 2014 yılında Apple firmasının safir cam üreten bir şirket ile anlaştığı söylentileri çoğaldı. Bu nedenle, Apple'ın iPhone 7 üzerinde safir kristal cam ekranı kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor. iPhone 6’da olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone’un 5GB RAM’e sahip olacağı sıklıkla dile getirilen iddialar arasında. Başka bir söylentiye göre ise yeni akıllı telefonun hafızası, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’tan farklı olmayacak ve ürün, 16, 64 ve 128 GB kapasite seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Apple’ın yeni modelinin iOS 9 ya da iOS 10 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin edilirken, 2016 yılında tanıtılması bekleniyor.

Apple’ın 2016’te akıllı telefonlarda birçok güncellemeye gideceğini kaydeden uzmanlar, bu nedenle Apple hayranlarının 2016’te çıkacak yeni ürünlerle şoka girebileceğini ifade etti.Yayınlanan birçok raporun bu yönde verilebilecek bir kararı desteklediğini kaydeden uzmanlar, 2016’in ilk yarısında iPhone 6s’in ikinci yarısında dasatışa sunulabileceğini iddia etti.