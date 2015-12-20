ios iphone ücretsiz müzik indirme uygulamaları programları

Müzik severlerin vazgeçilmezi olmayı kıs sürede başaran Tubidy sitesi gün geçtikçe üye sayısını hızla artırmaya devam ediyor Tubidy sitesine üye olan kullanıcıların bu platformdan ücretsiz ve zahmetsiz yararlanması sitenin üye sayısını çok hızlı arttırmasındaki en büyük etken olarak görülüyor.Peki Tubidy sitesine üye olup dilediğimiz mp3 şarkıyı örnek Gülşen - Bangır Bangır yamamız yeterli oluyormu?







En Çok İndirilen İlahiler ; Tubidy siteside tabiki hemen hemen tüm siteler gibi kısa bi üyelik formunu doldurmanızı isteyecektir Tubidy.mobi adresine girdikten sonra sol üst köşeden login butonuna tıklamdığımızda karşımıza üye bilgilerimizi doldurmamız gereken bir form çıkacaktır bu forma kullanıcı adınızı yaşınızı ve cinsiyetinizi belirttikten sonra güvenlik kodunu kısmını doldurmamız gerekecektir daha sonra üyeliğimiz tamamen aktif ediliyor Tubidy.mobi sitesi artık üyelik işleminin ardından tamamen ücretsiz dev bir müzik arşivi ile bizleri karşılayacaktır.

1Cürmüm İle Geldim Sana Abdurrahman Önül

2 Sözleri Dinle İndir Annem Sedat Uçan

3 Sözleri Dinle İndir Aşk İle Sedat Uçan

4 Sözleri Dinle İndir Medineye Varamadım Ali Ercan

5 Sözleri Dinle İndir Zalim Nefsim Sedat Uçan

6 Sözleri Dinle İndir Nerdesin Ya Nebi Sedat Uçan

7 Sözleri Dinle İndir Mekke’nin Dağları Sedat Uçan

8 Sözleri Dinle İndir Uçun Kuşlar Medineye Abdurrahman Önül

9 Sözleri Dinle İndir Selam Sana Maher Zain

10 Sözleri Dinle İndir Kabrimin İlk Gecesi Cemal Kuru

11 Sözleri Dinle İndir Taleal Bedru Aleyna Yusuf İslam

12 Sözleri Dinle İndir Bedir Dursun Ali Erzincanlı

13 Sözleri Dinle İndir Özledim Rasulu Hasan Dursun

14 Sözleri Dinle İndir Allah Diyelim Abdurrahman Önül

15 Sözleri Dinle İndir Ay Yüzlüm Taha Akkor

16 Sözleri Dinle İndir Dua Sami Yusuf

17 Sözleri Dinle İndir Ya Rasulallah Hasan Dursun

18 Sözleri Dinle İndir Ne Yazar Sedat Uçan

19 Sözleri Dinle İndir Akan Sular Durulur mu? Abdurrahman Önül

20 Sözleri Dinle İndir Canım Anam Feyzullah Koç tubidy Mp3 İndirmek İçin Tıklayınız





Dilediğiniz sanatçının ister Mp3 ister Mp4 formatında şarkısını indirin isterseniz şarkı ile beraberinde video klibini indirin bu artık tamamen size kalmış. Peki Tubidy sitesinde dilediğiniz sanatçının albümünü bulabiliyormuyuz derseniz size bu sorunun cevabını Tubidy sitesi tamamen youtube ile senkronize çalıştığını söylememiz gerekecektir. Yani youtube`de hangi sanatçının parçaları veya klibi var ise aynısı Tubidy sitesindede mevcut oluyor. Tubidy sitesi sizin için bir nevi aracılık yapmaktadır dilediğiniz müziği indirmek için öncelikle arattığınız parçayı karşınıza getirip daha sonra indir butonunu tıkladığınızda cep telefonunuza uygun formatta çevirip sizlere yükleme olanağı sağlamaktadır.

Tubidy sitesi tamamen ücretsizdir fakat bilmeniz gereken birşey daha var Tubidy sitesinden indirdiğiniz tüm müziklerin telif hakkı olduğunu unutmayınız.Tubidy sitesinin herhangi bir indirme sınırı yoktur buda sizin telefonunuzun bellek kapasitesine kalmış oluyor yani cep telefonunuz ne kadar müzik yüklemenize imkan sağlıyorsa Tubidy sitesinden o kadar müzik yükleyebilirsiniz.Makalemizi sonlandırmadan ios veya android işletim sistemi kullananlar google play store ve app store uygulama marketlerinden Tubidy.mobi uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.