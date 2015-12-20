ios iphone ücretsiz müzik indirme uygulamaları programları

İos İphoneler için müzik dinleme ve indirme proğramları en çok arananlar arasında yer alıyor, hayatımızın her alanında dinlediğimiz müzikleri online dinlemek bir çoğumuzun işine kota nedeniyle gelmiyor, bu işlem için Tubidy Mp3 uygulamasını kullanıp istediğiniz ve sevdiğiniz tüm müzikleri istediğiniz anda akıllı telefonlarınıza indirip dinleyebilirsiniz
Müzik severlerin vazgeçilmezi olmayı kıs sürede başaran Tubidy sitesi gün geçtikçe üye sayısını hızla artırmaya devam ediyor Tubidy sitesine üye olan kullanıcıların bu platformdan ücretsiz ve zahmetsiz yararlanması sitenin üye sayısını çok hızlı arttırmasındaki en büyük etken olarak görülüyor.Peki Tubidy sitesine üye olup dilediğimiz mp3 şarkıyı örnek Gülşen - Bangır Bangır yamamız yeterli oluyormu?
Tubidy siteside tabiki hemen hemen tüm siteler gibi kısa bi üyelik formunu doldurmanızı isteyecektir Tubidy.mobi adresine girdikten sonra sol üst köşeden login butonuna tıklamdığımızda karşımıza üye bilgilerimizi doldurmamız gereken bir form çıkacaktır bu forma kullanıcı adınızı yaşınızı ve cinsiyetinizi belirttikten sonra güvenlik kodunu kısmını doldurmamız gerekecektir daha sonra üyeliğimiz tamamen aktif ediliyor Tubidy.mobi sitesi artık üyelik işleminin ardından tamamen ücretsiz dev bir müzik arşivi ile bizleri karşılayacaktır. En Çok İndirilen İlahiler ;
1Cürmüm İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül
2 Sözleri Dinle İndir
Annem
Sedat Uçan
3 Sözleri Dinle İndir
Aşk İle
Sedat Uçan
4 Sözleri Dinle İndir
Medineye Varamadım
Ali Ercan
5 Sözleri Dinle İndir
Zalim Nefsim
Sedat Uçan
6 Sözleri Dinle İndir
Nerdesin Ya Nebi
Sedat Uçan
7 Sözleri Dinle İndir
Mekke’nin Dağları
Sedat Uçan
8 Sözleri Dinle İndir
Uçun Kuşlar Medineye
Abdurrahman Önül
9 Sözleri Dinle İndir
Selam Sana
Maher Zain
10 Sözleri Dinle İndir
Kabrimin İlk Gecesi
Cemal Kuru
11 Sözleri Dinle İndir
Taleal Bedru Aleyna
Yusuf İslam
12 Sözleri Dinle İndir
Bedir
Dursun Ali Erzincanlı
13 Sözleri Dinle İndir
Özledim Rasulu
Hasan Dursun
14 Sözleri Dinle İndir
Allah Diyelim
Abdurrahman Önül
15 Sözleri Dinle İndir
Ay Yüzlüm
Taha Akkor
16 Sözleri Dinle İndir
Dua
Sami Yusuf
17 Sözleri Dinle İndir
Ya Rasulallah
Hasan Dursun
18 Sözleri Dinle İndir
Ne Yazar
Sedat Uçan
19 Sözleri Dinle İndir
Akan Sular Durulur mu?
Abdurrahman Önül
20 Sözleri Dinle İndir
Canım Anam
Feyzullah Koç tubidy Mp3 İndirmek İçin Tıklayınız
Dilediğiniz sanatçının ister Mp3 ister Mp4 formatında şarkısını indirin isterseniz şarkı ile beraberinde video klibini indirin bu artık tamamen size kalmış. Peki Tubidy sitesinde dilediğiniz sanatçının albümünü bulabiliyormuyuz derseniz size bu sorunun cevabını Tubidy sitesi tamamen youtube ile senkronize çalıştığını söylememiz gerekecektir. Yani youtube`de hangi sanatçının parçaları veya klibi var ise aynısı Tubidy sitesindede mevcut oluyor. Tubidy sitesi sizin için bir nevi aracılık yapmaktadır dilediğiniz müziği indirmek için öncelikle arattığınız parçayı karşınıza getirip daha sonra indir butonunu tıkladığınızda cep telefonunuza uygun formatta çevirip sizlere yükleme olanağı sağlamaktadır.
Tubidy sitesi tamamen ücretsizdir fakat bilmeniz gereken birşey daha var Tubidy sitesinden indirdiğiniz tüm müziklerin telif hakkı olduğunu unutmayınız.Tubidy sitesinin herhangi bir indirme sınırı yoktur buda sizin telefonunuzun bellek kapasitesine kalmış oluyor yani cep telefonunuz ne kadar müzik yüklemenize imkan sağlıyorsa Tubidy sitesinden o kadar müzik yükleyebilirsiniz.Makalemizi sonlandırmadan ios veya android işletim sistemi kullananlar google play store ve app store uygulama marketlerinden Tubidy.mobi uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.